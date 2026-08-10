Un mystérieux navire vieux de 2 000 ans découvert au large de la Sicile

Des plongeurs italiens ont identifié, près des côtes siciliennes, les vestiges d’un ancien navire romain qui pourrait être vieux de plus de 2 000 ans. La découverte a attiré l’attention des archéologues non seulement par son âge, mais aussi par les centaines de récipients antiques très bien conservés qu’il renferme.

Il s’est avéré que le navire contenait des centaines d’amphores utilisées dans l’Antiquité pour transporter divers produits. Ces récipients hauts en terre cuite servaient principalement à acheminer du vin, de l’huile d’olive et des céréales sur de longues distances.

Le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, a qualifié cette découverte de « l’une des plus importantes découvertes » réalisées ces dernières années dans le domaine de l’archéologie sous-marine.

Un ancien navire découvert à 46 mètres de profondeur

Des plongeurs de la police spécialisée ont retrouvé le navire après avoir reçu des informations de pêcheurs. Le navire se trouve à environ 46 mètres de profondeur sous la surface de la mer.

Selon les médias locaux, la partie conservée du navire mesure environ 21 mètres de long et 6 mètres de large . D’après le ministère italien de la Culture, ce vestige historique pourrait dater du IIe ou du Ier siècle avant notre ère .

La découverte a également été observée près de la ville de Mazara del Vallo par Giacomo De Mola, pêcheur et plongeur en apnée qui explorait les fonds marins.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a expliqué qu’après avoir repéré au sonar un objet ressemblant à un gros rocher sur le fond marin, il avait décidé de l’examiner de plus près.

En s’approchant de l’objet, le plongeur a compris qu’il ne s’agissait pas d’un rocher. Des centaines d’amphores regroupées les unes près des autres sont alors apparues.

« C’est sans aucun doute la découverte la plus incroyable de ma vie », a écrit De Mola. Il a ajouté qu’il était difficile de décrire ce que l’on ressent lorsqu’on est l’un des premiers êtres humains à revoir cet endroit après près de 20 siècles .

Des créatures marines vivent également à l’intérieur du navire

De Mola a également publié sur les réseaux sociaux une vidéo du navire naufragé. On y voit des congres, des vivaneaux et d’innombrables créatures marines vivre parmi les amphores.

« La mer ne cesse jamais de nous émerveiller. Cette fois, nous n’avons pas seulement découvert les vestiges d’un navire, mais une partie de notre histoire », a-t-il souligné.

Après l’annonce de la découverte, des plongeurs spécialisés de l’unité de protection du patrimoine culturel de la police italienne ont été envoyés sur les lieux.

Les autorités ont annoncé que des mesures de sécurité particulières seraient prises afin de préserver le site historique pendant les recherches à venir. Les spécialistes tentent actuellement de déterminer avec précision l’histoire du navire, les circonstances de son naufrage et la nature de sa cargaison.

D’autres navires de ce type se trouvent en Méditerranée

Selon les spécialistes, de nombreux vestiges de navires similaires datant de l’Antiquité pourraient être dispersés au fond de la mer Méditerranée.

En 2023, un autre navire datant du Ier ou du IIe siècle avant notre ère avait été découvert au nord-ouest de Rome. Il contenait lui aussi des centaines d’amphores.

En 2018, au large des côtes bulgares, un navire marchand grec vieux de plus de 2 400 ans avait été identifié. Comme il reposait presque entièrement intact sur le fond marin, il avait alors été considéré comme l’épave complète connue la plus ancienne au monde.

Le nouveau navire découvert au large de la Sicile devrait constituer une source importante pour approfondir l’étude du commerce et de la navigation en Méditerranée à l’époque de la Rome antique.