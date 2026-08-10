Les négociations ont commencé autour du transfert de Fabio Miretti

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Les négociations ont commencé autour du transfert de Fabio Miretti

L’avenir du milieu de terrain de la Juventus Fabio Miretti reste incertain à l’approche du sprint décisif de la saison. Le talentueux joueur, né en 2003, ne faisant pour l’instant pas partie des plans prioritaires du staff technique, son transfert pourrait devenir une étape importante pour le club. Goal.com rapporte .

Selon GOAL.com, qui cite des sources d’Il Messaggero, la Lazio montre un intérêt sérieux pour le jeune milieu de terrain alors que l’activité s’intensifie sur le marché italien. Le club romain a commencé à renforcer son effectif afin de remplacer convenablement Danilo Cataldi, blessé.

Désaccords sur les conditions du transfert

À ce stade, le principal désaccord entre les deux clubs concerne la formule du transfert. La Lazio privilégie un prêt du joueur, tandis que le club turinois n’est pas totalement favorable à cette proposition.

Les dirigeants de la Juventus préfèrent vendre directement le jeune joueur ou le prêter avec une obligation d’achat à la fin de la saison. Le club souhaite ainsi améliorer sa situation financière et réunir des fonds pour ses futurs transferts.

Aspects financiers et sportifs

Alors que le club turinois renouvelle son effectif et cherche à recruter de nouveaux joueurs, la vente des éléments remplaçants revêt une importance particulière. Le transfert d’un jeune joueur comme Miretti permettrait non seulement au club de générer des revenus, mais aussi de l’utiliser comme monnaie d’échange dans de futures opérations.

Malgré cela, les négociations entre les parties n’en sont encore qu’à leurs débuts et des discussions supplémentaires seront nécessaires pour parvenir à un accord. Alors que l’entraîneur de la Lazio et la direction sportive cherchent à combler rapidement le vide au milieu de terrain, la Juventus n’entend pas renoncer facilement à ses conditions.

De nouvelles réunions entre les représentants des deux clubs devraient avoir lieu dans les prochains jours, permettant de clarifier les détails de l’accord. Pour Fabio Miretti, ce transfert pourrait ouvrir une nouvelle page de sa carrière et lui offrir davantage de temps de jeu en équipe première.

Fabio MirettiJuventusLazioTransfertSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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