La Juventus est proche de finaliser le transfert de Jhon Lucumí

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La Juventus est proche de finaliser le transfert de Jhon Lucumí

La Juventus italienne s’active sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Selon GOAL.com, le grand club turinois est très proche de recruter le défenseur colombien de Bologne, Jhon Lucumí, et les négociations entre les deux parties sont entrées dans leur phase finale. C’est ce que rapporte Goal.com.

Conditions contractuelles et détails financiers

Un accord complet a été trouvé avec le joueur concernant son contrat personnel. Jhon Lucumí devrait signer avec la Juventus un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel d’environ 2,5 millions d’euros. Seuls quelques détails mineurs resteraient à régler avant la formalisation de l’accord entre les parties.

Dans les négociations avec Bologne, seuls des paiements en espèces sont actuellement discutés. Le club turinois avait auparavant tenté d’inclure ses joueurs Fabio Miretti et Juan David Cabal afin de réduire le montant du transfert, mais Bologne a rejeté cette proposition. L’option du Néerlandais Teun Koopmeiners reste également très hypothétique en raison de son salaire élevé.

Le rôle du défenseur dans l’équipe

La Juventus serait désormais prête à se rapprocher des exigences de Bologne en proposant 20 millions d’euros garantis, accompagnés de bonus facilement réalisables. Selon l’accord envisagé, le transfert devrait être conclu uniquement contre une indemnité en espèces, sans inclure d’autres joueurs, et pourrait être finalisé dans les prochaines heures.

Les spécialistes et le staff technique considèrent Jhon Lucumí comme le candidat idéal pour la défense. Son aisance du pied gauche, sa rapidité dans les duels, son agressivité dans le marquage individuel et sa capacité à lancer les attaques ont retenu l’attention de l’entraîneur. Les qualités de leader et le caractère du défenseur colombien ont également joué un rôle important dans la réalisation de ce transfert.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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