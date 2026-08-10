Le marché des caméras de surveillance se contracte en Chine, mais Xiaomi reste leader

Le marché chinois des caméras de vidéosurveillance grand public a connu pour la première fois une tendance baissière. La saturation des logements urbains en équipements de ce type et l’allongement de leur durée de vie ont entraîné une baisse des performances globales du secteur. L’agence d’analyse Runto Technology a publié ces informations. Ixbt.com en fait état dans une publication.

Selon l’analyse des experts, 25,54 millions de caméras de vidéosurveillance ont été vendues au total sur le marché chinois au premier semestre de cette année. Ce chiffre est inférieur de 8,9 % à celui de la même période l’année dernière. Parallèlement, le chiffre d’affaires total des fabricants a également reculé de 4,8 %, à 5,4 milliards de yuans.

Les raisons du ralentissement du marché et la nouvelle demande

La saturation du marché dans les grandes villes est citée comme l’un des principaux facteurs du ralentissement du secteur. Dans les logements des grandes métropoles, le taux de pénétration des équipements de vidéosurveillance approche notamment les 50 %. La baisse du nombre de logements faisant l’objet de travaux de rénovation a également eu un impact.

Actuellement, la nouvelle demande sur le marché provient principalement des petites villes. En outre, les consommateurs ont commencé à remplacer leurs appareils vieillissants par de nouveaux modèles. Comme le cycle de fonctionnement moyen de ces technologies s’étend de trois à cinq ans, le processus de remplacement nécessite un certain temps.

Les grandes marques et l’environnement concurrentiel

Selon les résultats des ventes en ligne, Xiaomi a réussi à conserver sa position de leader. Sa part des ventes s’est élevée à 13,4 %, tandis que sa part du chiffre d’affaires a atteint 12,6 %. Ezviz et Hikvision complètent le trio de tête, avec respectivement 10,6 % et 10,4 %.

La quatrième place revient également à la marque Qiaoan. Selon les données disponibles, la part de marché cumulée de ces quatre grandes entreprises s’est établie à 41,4 %, en baisse de 4,7 points de pourcentage sur un an. Cela montre que la concurrence s’intensifie et que d’autres acteurs plus modestes parviennent eux aussi à gagner des parts de marché.

Malgré ces conditions difficiles, Xiaomi continue d’élargir activement sa gamme de produits. En mars de cette année, l’entreprise a notamment présenté sa première caméra de surveillance extérieure compatible avec la technologie 4G, conçue pour être utilisée dans des lieux dépourvus d’accès à Internet filaire et d’une alimentation électrique permanente.