Le défenseur de l’équipe nationale anglaise Trevoh Chalobah a officiellement fait ses adieux à son club de cœur, Chelsea, et poursuivra sa carrière en Serie A italienne. Après avoir joué pendant 18 ans au sein du club londonien, le footballeur de 27 ans a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière. Selon Goal.com, le transfert s’élève à plus de 30 millions de livres sterling et le défenseur a rejoint Como, entraîné par Cesc Fàbregas. Goal.com rapporte cette information.

Après la confirmation officielle du transfert dimanche, le joueur a publié une lettre d’adieu émouvante sur les réseaux sociaux, exprimant sa profonde gratitude aux supporters et au personnel du club. Ses mots témoignent clairement de la difficulté de cette décision pour un joueur qui a grandi au sein du système de Chelsea depuis son enfance.

Du rêve d’enfance au grand football

Trevoh avait rejoint l’académie de Chelsea pour la première fois à l’âge de neuf ans, alors qu’il était encore écolier. Des années plus tard, il a disputé 151 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot du club. Sur ses réseaux sociaux, il a évoqué près de deux décennies passées à Chelsea et souligné le rôle inestimable du club dans sa formation de footballeur professionnel.

« Après dix-huit ans, le moment est venu de dire au revoir à Chelsea », a écrit le défenseur dans une publication empreinte d’émotion. Il a également partagé des photos d’archives retraçant son parcours, soulignant qu’il était passé d’un enfant simple et plein de rêves à un professionnel accompli, capable de rivaliser dans l’un des championnats les plus exigeants au monde.

Les épreuves et les conseils à la nouvelle génération

Au cours de sa carrière, le footballeur a été prêté à Ipswich Town, Huddersfield Town et Lorient afin de gagner une place dans l’équipe première, traversant ainsi diverses difficultés et épreuves. C’est pourquoi il est considéré comme un exemple pour les jeunes joueurs qui s’entraînent au centre de Cobham de l’académie de Chelsea.

En quittant Chelsea, Chalobah a également livré de précieux conseils à la nouvelle génération. « Aux jeunes joueurs, je dirais que votre parcours ne sera pas toujours facile. Mais soyez toujours prêts, gardez une attitude positive et ne perdez pas confiance. Merci pour tout, avec tout mon amour et ma gratitude sincères », a conclu le joueur dans son message.