L’Europe pourrait être confrontée à une pénurie de ses propres fusées spatiales

L’Agence spatiale européenne a averti qu’il existait un risque de pénurie de lanceurs fabriqués en Europe. Cette situation s’expliquerait par la forte hausse de la demande de mise en orbite de satellites d’ici la fin de la décennie, rapporte le Financial Times. Ixbt.com en fait état.

Selon Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA, les pays européens seront confrontés à une pénurie de leurs propres fusées autour de 2030, dans un contexte d’augmentation du nombre de lancements. Les experts prévoient que la charge maximale pesant sur les infrastructures spatiales européennes sera atteinte entre 2029 et 2031.

Mesures pour accroître les capacités de production

Afin de prévenir une éventuelle crise, l’Agence spatiale européenne a demandé aux fabricants locaux d’évaluer le coût d’une extension de leurs programmes de fusées. L’agence souhaite notamment faire passer la production des lanceurs lourds Ariane 6 de 9–10 actuellement à environ 15 par an.

Des financements supplémentaires pourraient également être consacrés à l’augmentation de la production des lanceurs légers Vega C. Les décisions financières correspondantes seront prises après une évaluation complète des capacités et des coûts des entreprises européennes.

Concurrence mondiale et défi à venir

Josef Aschbacher avait auparavant appelé l’Union européenne à accélérer le développement de sa propre fusée réutilisable. Dans le cas contraire, la région risque de se laisser distancer par les États-Unis, notamment par SpaceX , qui reste l’un des principaux acteurs du marché des vols spatiaux commerciaux.

La principale mission de l’industrie spatiale européenne consiste désormais non seulement à répondre à la demande actuelle, mais aussi à garantir son indépendance stratégique à long terme. Les décisions budgétaires et organisationnelles prises dans les prochaines années seront déterminantes pour la position de la région dans l’espace.