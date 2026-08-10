Une célèbre bière vieille de 162 ans retrouvée au fond de la mer

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Une célèbre bière vieille de 162 ans retrouvée au fond de la mer

Des plongeurs qui menaient des recherches sous-marines près de la côte de Douvres, en Angleterre, ont trouvé une bouteille contenant de la bière Guinness produite il y a 162 ans.

Le photographe sous-marin belge Stefan Panis a aperçu en 2025 une bouteille étrange sur un site de naufrages. Après l’avoir remontée à la surface et rincée, l’inscription Guinness est apparue. Il s’est avéré que la bouteille datait de 1864.

Selon Panis, il pourrait y avoir encore beaucoup de bouteilles de ce type au fond de la mer. Il suppose que la caisse où la bouteille a été trouvée en contenait 24.

La découverte a également intéressé les spécialistes de la bière. Des échantillons prélevés dans la bouteille ont été envoyés au laboratoire de l’université KU Leuven en Belgique. Les scientifiques prévoient d’étudier la composition et le goût de la bière de 1864.

Bouchon d’une bouteille de bière Guinness tenue à la main.

Si suffisamment d’informations ADN peuvent être obtenues à partir des échantillons, les spécialistes pourraient tenter de recréer le goût de la Guinness d’il y a 162 ans.

Plus étonnant encore, les chercheurs n’excluent pas que la bière soit toujours propre à la consommation. Cela dépend de la présence ou non d’eau de mer entrée par le bouchon de la bouteille.

Bien que Panis ait déclaré ne pas particulièrement aimer la Guinness, il s’est dit prêt à la goûter si les spécialistes la jugent sans danger.

Pour le moment, les archives de Guinness et les plongeurs étudient des informations supplémentaires sur cette découverte.

GuinnessStefan PanisDouvresUniversité KU Leuven
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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