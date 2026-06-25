Doublé de Vinicius Junior contre l'Écosse : le Brésil leader du groupe

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Doublé de Vinicius Junior contre l'Écosse : le Brésil leader du groupe

Lors d'un match de phase de groupes de la Coupe du Monde qui s'est déroulé à Miami, l'équipe nationale du Brésil a remporté une victoire convaincante 3-0 contre l'Écosse. Ce succès garantit aux représentants de la Selecao la première place du groupe C. La star du Real Madrid, Vinicius Junior, est devenu le héros de la rencontre grâce à son jeu exceptionnel et ses buts. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dès les premières minutes du match, les Brésiliens ont su tirer profit des erreurs de leurs adversaires. Selon Goal.com, suite à une erreur du défenseur écossais Scott McKenna, Vinicius Junior a ouvert le score dès la 7e minute. Il a contourné le gardien pour placer le ballon dans le but vide.

La domination de Vinicius Junior et la décision de la VAR

En première période, Vinicius Junior a encore 한번 déstabilisé la défense adverse. Il a récupéré le ballon de Jack Hendry et a marqué entre les jambes du gardien, mais le système VAR a annulé le but après avoir détecté une faute de l'attaquant. Malgré cela, les Brésiliens n'ont pas relâché la pression.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Vinicius Junior a concrétisé son doublé d'une tête suite à un service de Bruno Guimaraes. L'équipe d'Écosse a dû rentrer aux vestiaires avec deux buts de retard en raison de désorganisations défensives.

Seconde période et résultat final

Le Brésil a conservé son avantage durant la seconde période. À la 60e minute, Matheus Cunha a inscrit le troisième but, scellant pratiquement le sort du match. Dans cette action, Bruno Guimaraes s'est encore illustré par sa créativité en organisant l'offensive victorieuse.

L'équipe nationale d'Écosse a eu quelques occasions de réduire l'écart en fin de match. Notamment, Alisson a eu des difficultés à repousser une tête de Scott McTominay. Cependant, ces tentatives n'ont pas permis à l'Écosse d'éviter une lourde défaite.

Cette défaite réduit considérablement les chances de l'équipe d'Écosse d'accéder au tour suivant. Le Brésil, quant à lui, se qualifie pour les play-offs en tant que leader du groupe. Vinicius Junior aurait pu inscrire un triplé, mais il n'a pas réussi à concrétiser plusieurs occasions favorables.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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