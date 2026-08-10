Le système de paiement Venmo arrive sur la boutique d’applications Google Play

Google a introduit une nouvelle option financière pour les utilisateurs de sa boutique numérique Google Play. Selon ixbt.com, les utilisateurs aux États-Unis peuvent désormais utiliser le célèbre service Venmo pour payer des applications, des jeux, des abonnements et d’autres contenus numériques. Cette nouveauté vise à simplifier les achats numériques. À ce sujet, Techcrunch.com fait état.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les acheteurs pourront utiliser directement leur portefeuille Venmo, ainsi que les comptes bancaires et les cartes qui y sont associés. Cette méthode permet également de donner des pourboires aux créateurs de contenu dans diverses applications et de payer des abonnements récurrents. Les utilisateurs peuvent facilement associer leur compte Venmo depuis la section des modes de paiement de leur profil.

L’expansion de l’écosystème des paiements numériques

Google Play propose actuellement aux utilisateurs différents outils financiers. La plateforme prend déjà en charge des portefeuilles numériques comme PayPal et Cash App, ainsi que les cartes bancaires des principaux réseaux de paiement tels qu’American Express, Visa, Mastercard, Discover et JCB. Dans les régions situées hors des États-Unis, l’entreprise teste également la possibilité de payer en espèces les achats numériques dans des magasins proches.

Cette initiative intervient alors que le volume des transactions numériques augmente rapidement sur le marché des applications mobiles. Selon la société d’analyse Sensor Tower, les dépenses mondiales des utilisateurs en achats intégrés sur iOS et Google Play ont fortement progressé. En 2025, elles ont dépassé 167 milliards de dollars, soit une hausse de 10,6 % par rapport à la même période l’année précédente.