Neymar ne peut retenir ses larmes après son retour tant attendu

La légende de l'attaque brésilienne, Neymar, a retrouvé les terrains sous les couleurs de sa sélection nationale après une absence de près de trois ans. Lors du match contre l'Écosse (3-0) dans le cadre de la Coupe du Monde, le joueur, entré en jeu en cours de match, n'a pu contenir son émotion et a fondu en larmes au coup de sifflet final. Ce moment a pris une dimension symbolique, non seulement pour le joueur, mais pour tout le football brésilien. C'est ce que rapporte Goal.com.

Le retour n'a pas été facile pour l'attaquant de 34 ans. Selon Goal.com, Neymar avait fait sa dernière apparition avec la Seleção en octobre 2023. Une grave blessure — rupture des ligaments du genou et complications ultérieures — l'a éloigné du football de haut niveau pendant 981 jours. Ce match à Miami est le fruit de sa volonté et d'un travail acharné de rééducation.

Une absence difficile de 981 jours

Lorsque Neymar est entré en jeu en seconde période à la place de Matheus Cunha, le stade l'a accueilli sous des ovations. Bien qu'il n'ait pas été dans sa forme optimale, chacun de ses mouvements a captivé les supporters. À la fin du match, il s'est agenouillé au centre du terrain, en larmes. Les caméras ont immortalisé le moment où ses coéquipiers et la légende Ronaldinho sont venus le consoler.

"J'ai pleuré même dans le vestiaire. Je remercie Dieu de pouvoir aider à nouveau mon pays, je suis très heureux", a déclaré Neymar lors de l'interview d'après-match. Ses mots témoignent du sentiment de soulagement après de longues blessures et une forte pression psychologique.

Selon l'analyse technique du match, Neymar a débuté timidement avec neuf pertes de balle. Cependant, il a progressivement trouvé son rythme. Son tir puissant a été difficilement repoussé par le gardien écossais Angus Gunn, et son corner a failli permettre au Brésil de marquer un quatrième but. Les hommes de Carlo Ancelotti ont consolidé leur place de leader du groupe grâce à cette victoire.

Place dans le nouvel effectif et concurrence

Pour Neymar, qui défend actuellement les couleurs du club brésilien Santos, le retour dans le onze titulaire de la sélection ne sera pas simple. La Seleção actuelle est menée par de jeunes étoiles rapides comme Vinicius Junior, Raphinha et Matheus Cunha. Bien que Carlo Ancelotti ait confiance en l'attaquant expérimenté, Neymar devrait plutôt jouer le rôle de « super-sub » lors des phases finales.

Le retour de Neymar est important pour le Brésil, non seulement tactiquement mais aussi moralement. Son expérience et son influence dans le vestiaire apporteront sans aucun doute une force supplémentaire à l'équipe lors des matchs décisifs. Pour les fans de football, le retour de Neymar sur la scène mondiale augmente l'attrait de la Coupe du Monde.