Anti-record terrible pour le Qatar : deux buts contre son camp en deux matchs !

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Anti-record terrible pour le Qatar : deux buts contre son camp en deux matchs !

Les Coupes du Monde ne restent pas seulement dans l'histoire pour les beaux buts et les grands records, mais aussi pour des échecs que les joueurs souhaiteraient oublier rapidement. Malheureusement, l'équipe nationale du Qatar est entrée dans les annales de la Coupe du Monde 2026 avec un résultat tout aussi déplaisant.

« Fidélité » à son propre but : que s'est-il passé ?

Les joueurs qataris ont marqué contre leur propre camp lors de deux matchs consécutifs durant la compétition, reproduisant l'un des anti-records les plus lourds de l'histoire des mondiaux. Cette série de malchance a été observée dans les matchs suivants :

  • Lors du match contre le Canada : Le Qatar a non seulement subi une lourde défaite 0-6, mais a également marqué contre son camp.

  • Lors du match contre la Bosnie-Herzégovine : Le match s'est terminé par une défaite 1-3, et lors de cette rencontre, les joueurs qataris ont encore « aidé » l'adversaire en marquant un nouveau but contre leur camp.

Qui d'autre a connu une telle situation dans l'histoire ?

Dans la riche histoire des Coupes du Monde, cet indicateur inhabituel et malheureux n'avait été enregistré que deux fois jusqu'à présent. Le Qatar est devenu la troisième équipe sur cette « liste noire » :

Année du Mondial

Équipe nationale

Cas de buts contre son camp

1966

Bulgarie

A marqué deux fois contre son camp durant le tournoi.

2018

Russie

Les joueurs ont marqué deux buts contre leur camp lors du Mondial à domicile.

2026

Qatar

A marqué contre son camp lors de deux matchs consécutifs.

Adieux anticipés au tournoi

Bilan de la compétition : Sur fond de tels échecs, le résultat global de l'équipe du Qatar à la Coupe du Monde 2026 n'a rien eu de glorieux. L'équipe n'a récolté que 1 point au total lors de la phase de groupes. En conséquence, ils ont terminé derniers de leur groupe et ont été contraints de quitter la compétition prématurément.

Nous espérons que l'équipe nationale du Qatar tirera les bonnes conclusions de cet échec et ne réjouira ses supporters qu'avec de belles victoires lors des prochains grands tournois !

QatarCanadaBosnie-HerzégovineBulgarieRussie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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