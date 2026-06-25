Le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, a réagi fermement aux critiques récentes à son égard. Le joueur néerlandais estime que beaucoup ne comprennent pas son style de jeu et son rôle sur le terrain. Dans ce contexte, l'ancien footballeur Jimmy Floyd Hasselbaink a partagé son opinion avec Goal sur l'état actuel de De Jong et son niveau par rapport à d'autres stars. C'est ce que Goal.com rapporte .

Selon De Jong, de nombreux supporters et experts regardent le football sans en comprendre les mécanismes internes. Le joueur considère que les critiques à son encontre, particulièrement dans son pays, sont exagérées. « Je ne prends pas de risques lorsque mes passes pourraient arriver au gardien, mais les gens ne veulent pas comprendre cela », a-t-il déclaré pour défendre son jeu.

Comparaison avec les stars : Rice et Vitinha

Actuellement, dans le football européen, Declan Rice d'Arsenal et Vitinha du PSG sont parmi les milieux centraux les plus valorisés. Selon Hasselbaink, Frenkie de Jong n'a pas encore totalement atteint ce niveau. Il souligne que si De Jong possède une grande technique balle au pied, il peine parfois à accélérer le rythme du jeu.

« C'est un joueur de grande qualité et un élément essentiel de l'équipe nationale des Pays-Bas. Cependant, personnellement, je le considère comme étant un peu en dessous du niveau de Declan Rice. C'est peut-être parce que je suis régulièrement la Premier League, mais Rice abat plus de travail sur le terrain », affirme Hasselbaink.

Selon l'expert, pour élever son jeu, De Jong ne devrait pas conserver le ballon trop longtemps et le transmettre plus rapidement à ses coéquipiers. Une fusion de la créativité de Vitinha et du dynamisme de Declan Rice pourrait faire de De Jong l'un des meilleurs milieux de terrain au monde.

Malgré cela, les statistiques de Frenkie de Jong au FC Barcelone sont louables. En sept saisons au Camp Nou, il a disputé 297 matchs et remporté trois titres de La Liga. Malgré plusieurs offres sérieuses d'autres clubs, notamment de Manchester United, il a choisi de rester fidèle au club catalan.

Le jeu de De Jong a toujours suscité l'intérêt des fans de football ouzbeks. L'importance du milieu néerlandais dans les changements de l'effectif du FC Barcelone et la nouvelle stratégie de l'équipe deviendra plus claire lors des prochains matchs. Pour l'instant, le joueur tente de répondre aux critiques par ses performances sur le terrain.