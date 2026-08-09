Arsenal : les champions de 2026 peuvent-ils rejoindre les légendaires « Invincibles » ?

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Arsenal : les champions de 2026 peuvent-ils rejoindre les légendaires « Invincibles » ?

Le club londonien d’Arsenal a remporté à nouveau le titre de champion d’Angleterre, après 22 ans d’attente, en Premier League. L’équipe de Mikel Arteta, régulière ces dernières saisons, a enfin atteint la première place du podium et fait un pas audacieux vers la construction d’une nouvelle dynastie à l’Emirates Stadium. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l’ancien gardien d’Arsenal, Graham Stack, a comparé les stars actuelles du club à l’effectif légendaire des « Invincibles » de 2003-2004. Cette équipe mythique, dirigée par Arsène Wenger, est entrée dans l’histoire en restant invaincue lors de ses 38 matchs, avec 26 victoires, 12 nuls et 90 points.

Lorsque les stars des deux époques sont comparées

Mikel Arteta dispose aujourd’hui de joueurs talentueux comme les internationaux de classe mondiale David Raya et Mikel Merino, les leaders de l’équipe d’Angleterre Declan Rice et Bukayo Saka, ainsi que les solides défenseurs centraux William Saliba et Gabriel Magalhães. Toutefois, selon Graham Stack, qui a joué aux côtés de légendes telles que Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Ashley Cole, Sol Campbell et Robert Pirès, il n’est pas facile de comparer les générations.

Graham Stack souligne que ses enfants eux-mêmes ont du mal à imaginer le talent d’attaquants comme Thierry Henry et Dennis Bergkamp, puisqu’ils n’ont pas vu jouer en direct les représentants de la génération précédente. Il a néanmoins été rappelé que le football moderne a totalement changé sur le plan tactique.

La mentalité de la victoire n’a pas changé

Selon l’ancien gardien, même si les règles du jeu et les approches ont évolué, l’essentiel — la mentalité de la victoire et la volonté de ne jamais perdre — doit rester inchangé. Le caractère conquérant de l’équipe qui a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire d’Arsenal reste aujourd’hui encore un fondement essentiel du club.

À l’approche de la saison 2026-2027 de la Premier League, experts et supporters poursuivent leurs débats passionnés sur les joueurs de la nouvelle génération championne d’Arsenal qui pourraient figurer dans une équipe symbolique aux côtés des légendes de 2004.

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Jahongir Tursunov
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