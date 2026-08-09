Andrey Santos : « Je peux remplacer Casemiro à Manchester United »

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Andrey Santos : « Je peux remplacer Casemiro à Manchester United »

Le milieu de terrain Andrey Santos, arrivé de Chelsea à Manchester United lors du mercato estival, est convaincu de pouvoir combler pleinement le vide laissé par son compatriote Casemiro dans sa nouvelle équipe. Évalué à 50 millions de livres sterling, ce transfert est considéré comme une étape importante de la stratégie de rajeunissement de l’effectif et de développement à long terme de l’équipe dirigée par Michael Carrick. À ce sujet, Goal.com rapporte .

La forte concurrence à Chelsea, notamment après la prolongation de Moisés Caicedo et en raison du prix élevé d’Enzo Fernández, limitait ses chances de s’imposer dans le onze de départ. Cette situation a poussé le Brésilien à rejoindre Old Trafford. Selon Goal.com, dès que l’opportunité de ce transfert s’est présentée, le joueur et sa famille l’ont accueillie avec enthousiasme.

Le nouveau pilier du système de Michael Carrick

Alors que Casemiro, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, poursuit sa carrière à l’Inter Miami aux côtés de Lionel Messi, Manchester United a été contraint de lui chercher un successeur à la hauteur. Âgé de 22 ans, Andrey Santos a débuté tous les matchs de pré-saison et a livré une prestation convaincante contre le Paris Saint-Germain, démontrant ses qualités techniques et sa vigilance défensive.

Le joueur a également souligné que le fait d’évoluer au cœur du jeu dans le 4-2-3-1 de Michael Carrick correspondait à son style. Il a expliqué que sa mission principale consistait à aider ses coéquipiers sans ballon et à lancer les attaques en cassant les lignes.

Un pas vers l’avenir et les adieux à Londres

Andrey Santos a remercié Chelsea pour la période passée au club et déclaré n’avoir aucun grief envers ses anciens employeurs. Il a toutefois précisé que toute son attention était désormais tournée vers sa carrière à Manchester United. Selon lui, la ville de Manchester est devenue sa nouvelle maison et il ambitionne d’y remporter des trophées pendant de nombreuses années.

Alors que la direction du club avait dépensé 70 millions de livres sterling pour Casemiro en 2022, elle a cette fois misé sur Andrey Santos, plus jeune et prometteur. Le joueur a lui-même affirmé avec détermination qu’il était prêt à égaler les performances de son illustre compatriote la saison dernière et à donner le meilleur de lui-même sur le terrain.

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Jahongir Tursunov
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