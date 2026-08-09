SpaceX recommence à proposer gratuitement l’appareil Starlink Mini

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SpaceX recommence à proposer gratuitement l’appareil Starlink Mini

La société américaine SpaceX a de nouveau rendu gratuite la location de l’antenne satellite Starlink Mini pour les utilisateurs dans le cadre de ses forfaits les plus chers. Cette nouveauté figure dans les conditions de connexion publiées sur le site officiel de l’entreprise et est considérée comme une avancée importante sur le marché technologique. Cette information, comme le rapporte Ixbt.com.

Selon ixbt.com, cette option, temporairement supprimée en juin, a été rétablie pour les nouveaux utilisateurs aux États-Unis et au Canada. Cet avantage est proposé aux abonnés du forfait résidentiel le plus cher, Residential Max, facturé 130 dollars par mois, et reste valable tant que l’abonnement est maintenu.

À titre informatif, Starlink Mini est une version compacte du terminal, pratique pour les déplacements. Il peut être emporté hors du domicile, mais cela nécessite un forfait Starlink Roam distinct. SpaceX a également annoncé une réduction de 50 % sur les forfaits Roam pour les détenteurs de Residential Max.

Les fonctionnalités de la nouvelle antenne Starlink V5 sont limitées

Les changements ne concernent pas uniquement la version Mini. En parallèle, l’entreprise a également limité certaines fonctionnalités de l’antenne standard Starlink V5 de nouvelle génération. Ce terminal ne prend désormais plus en charge le mode Standby, facturé 10 dollars par mois.

Rappelons que le mode Standby permettait aux utilisateurs de passer temporairement à une vitesse de connexion minimale, d’environ 0,5 Mbit/s, tout en conservant un accès de base à Internet par satellite. Actuellement, Starlink V5 est proposé uniquement avec le forfait Residential 100Mbps, facturé 55 dollars par mois.

Les fonctions des terminaux sont clairement différenciées

Bien que le nouveau Starlink V5 soit plus compact et plus économe en énergie que ses prédécesseurs, il présente certaines limitations. En particulier, l’appareil ne dispose pas de module GPS, nécessaire pour une utilisation en déplacement. Sa vitesse maximale de téléchargement est également limitée à 375 Mbit/s.

Selon les spécialistes, SpaceX a commencé à différencier plus clairement les fonctions de ses appareils et terminaux. Alors que les clients choisissant le forfait Residential Max, plus coûteux, reçoivent Starlink Mini à des conditions avantageuses ainsi qu’une réduction pour l’usage mobile, l’antenne V5 reste principalement destinée à l’accès Internet résidentiel fixe.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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