Le panda qui imitait son soigneur devient célèbre sur les réseaux sociaux (vidéo)

Dans un zoo, un panda qui tentait de reproduire les gestes de son soigneur a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre le panda observant attentivement les gestes quotidiens de son soigneur et essayant de les reproduire à sa manière. Ses mimiques amusantes et adorables ont étonné les spectateurs et fait rire de nombreux internautes.

Les images du panda tentant d’imiter son soigneur se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, attirant l’attention des utilisateurs.