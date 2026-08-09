La Roma s’intéresse au jeune talent de Porto, Rodrigo Mora

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La Roma s’intéresse au jeune talent de Porto, Rodrigo Mora

Le club italien de la Roma est très actif sur le marché des transferts afin de bâtir son effectif pour l’avenir. Les Giallorossi étudient attentivement de nouvelles options pour renforcer leur secteur offensif et étoffer leur milieu de terrain avec de jeunes talents. Leur attention se porte principalement sur Rodrigo Mora, prometteur footballeur né en 2007 qui évolue au FC Porto. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations du célèbre journaliste sportif Gianluca Di Marzio, la direction de la Roma a entamé des discussions préliminaires avec le club portugais afin d’évaluer la faisabilité du transfert et d’étudier les conditions d’un éventuel contrat. Ce jeune milieu offensif figure parmi les principales cibles que les Romains suivent attentivement avant la dernière phase du mercato.

La concurrence sur le marché des transferts

Cependant, le club romain n’est pas le seul prétendant dans la course pour ce talent. D’après le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray, l’un des clubs majeurs de Turquie, souhaite également recruter Rodrigo Mora et suit la situation de près. Cela montre clairement l’intérêt international suscité par le jeune Portugais et l’intensification de la concurrence autour de son transfert.

Formé à l’académie du FC Porto, Rodrigo Mora est considéré, malgré son jeune âge, comme l’un des jeunes talents les plus brillants et prometteurs du football portugais. Ses déplacements sur le terrain, sa capacité à lire le jeu et ses qualités techniques ont déjà attiré l’attention des recruteurs de nombreux grands clubs européens.

Même si des premiers contacts ont eu lieu entre la Roma et le FC Porto, rien ne permet encore de savoir si cet intérêt se transformera prochainement en négociations concrètes et approfondies. Les derniers jours du mercato seront décisifs pour toutes les parties.

Selon Goal.com, une décision finale concernant la valeur du transfert du joueur et les conditions de l’accord entre les clubs devrait être prise prochainement. Les Romains souhaitent recruter ce jeune talent afin de renouveler leur effectif dans une perspective à long terme.

RomaPortoRodrigo MoraGalatasarayTransfert
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Jahongir Tursunov
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