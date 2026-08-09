Motorola dévoile le smartphone Moto G Max doté d’une batterie de 7000 mAch

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Motorola dévoile le smartphone Moto G Max doté d’une batterie de 7000 mAch

Selon Ixbt.com, Motorola a officiellement annoncé le nouveau smartphone abordable Moto G Max, capable de fonctionner jusqu’à trois jours avec une seule charge. Cet appareil vise à attirer les utilisateurs des segments intermédiaire et économique grâce à sa batterie imposante et à ses caractéristiques techniques modernes. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

La principale particularité du nouveau gadget est son imposante batterie d’une capacité de 7000 mAch. Selon le fabricant, cette réserve d’énergie permet au smartphone de fonctionner jusqu’à trois jours sans recharge, même en cas d’utilisation intensive. Il s’agit d’un avantage important pour les utilisateurs qui voyagent souvent ou se trouvent loin d’un chargeur.

Affichage et performances

Le smartphone est équipé d’un écran Full HD+ de 6,72 pouces. Cet écran prend en charge une fréquence d’affichage de 120 Hz, ce qui rend l’interface utilisateur et la lecture des contenus nettement plus fluides.

Le processeur Snapdragon 6s Gen 4 a été choisi comme base matérielle. Associé à une mémoire vive LPDDR5X moderne et à une mémoire flash rapide UFS 3.1, il assure un fonctionnement stable et réactif.

Appareil photo et fonctionnalités supplémentaires

Les capacités photo de l’appareil méritent également l’attention. Le module principal de la caméra principale utilise un capteur Sony Lytia 600 de 50 mégapixels. Il est complété par une caméra grand-angle de 8 mégapixels. La caméra frontale embarque quant à elle un capteur haute résolution de 32 mégapixels, permettant de prendre des selfies de qualité.

Sans renoncer aux fonctionnalités pratiques traditionnelles, Motorola a conservé sur ce nouveau modèle une prise audio de 3,5 millimètres pour les écouteurs. L’appareil dispose également de haut-parleurs stéréo compatibles avec la technologie Dolby Atmos et d’une protection contre la poussière et l’humidité conforme à la norme IP64.

Le prix exact du smartphone Moto G Max n’a pas encore été annoncé. Toutefois, le modèle Moto G57 Power, dont les caractéristiques sont proches, aurait été commercialisé à environ 145 dollars lors de son lancement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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