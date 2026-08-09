Au Bangladesh, des habitants plantent du riz sur une route inachevée depuis deux ans

Dans la ville de Sripur, au Bangladesh, les habitants ont protesté d’une manière insolite contre une route dont la construction n’est pas terminée depuis deux ans. Ils y ont planté des plants de riz, symbolisant le fait que son état actuel ressemble à une rizière.

Selon les informations disponibles, la construction de la route a commencé il y a près de deux ans, mais les travaux n’ont jamais été achevés. La route a été creusée puis laissée à l’abandon. Lorsqu’il pleut, l’eau s’accumule dans les creux, rendant la circulation encore plus difficile pour les véhicules et les piétons.

Les habitants affirment que le retard prolongé des travaux perturbe sérieusement leur vie quotidienne. Ils ont donc organisé cette action de protestation originale en plantant du riz afin d’attirer une nouvelle fois l’attention des autorités sur le problème.

Cette méthode de protestation insolite a déjà été utilisée au Bangladesh pour attirer l’attention sur les problèmes routiers. En 2013, par exemple, les habitants de Sripur, à Gazipur, avaient planté des plants de riz sur une route dégradée, remplie de boue et d’eau pendant les pluies, pour réclamer sa rénovation.

L’action menée cette fois par les habitants est également considérée comme un appel à achever rapidement la construction de la route et à résoudre ce problème qui perdure.