Un Japonais se transforme en chien et stupéfie tout le monde

Le passe-temps insolite d’un Japonais nommé Toco suscite un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Il a commandé un costume spécial pour abandonner totalement son apparence humaine et ressembler à un véritable chien.

Selon certaines informations, il a dépensé 12 lakhs de roupies, soit près de 12 millions de roupies (environ 150,3 millions de soums), pour faire confectionner ce costume au réalisme saisissant. Sa fabrication a pris environ 40 jours.

La tenue spéciale a été réalisée avec un tel souci du détail que Toco, lorsqu’il la porte, est presque impossible à distinguer d’un vrai chien à distance. Aucune intervention chirurgicale n’a été utilisée : cette apparence étonnante a été créée grâce au costume, au maquillage et à un design professionnel.

Après avoir publié sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos de lui dans son costume, Toco a suscité de vives discussions parmi les internautes avec cette activité hors du commun.