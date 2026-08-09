L’Atalanta veut recruter le défenseur de Manchester City Juma Bah

Le club italien de l’Atalanta s’intéresse au jeune défenseur Abdulai Juma Bah, sous contrat avec Manchester City. Selon les informations de l’insider réputé du mercato Matteo Moretto, l’équipe de Bergame travaille à la venue du joueur sierra-léonais. Ce transfert pourrait représenter une étape importante dans la carrière du jeune talent. Cela est rapporté par Goal.com .

Né le 11 avril 2006 à Freetown, Abdulai Juma Bah a commencé sa carrière de footballeur dans son pays natal, la Sierra Leone. Formé d’abord à l’AIK Freetong et aux Freetonians SLIFA, le défenseur a rapidement attiré l’attention des recruteurs européens avant de rejoindre le continent.

Premiers pas en Europe et en Liga

Le joueur est arrivé en Europe en 2004 et a rejoint le Real Valladolid en prêt. C’est avec ce club qu’il a fait ses débuts en Liga, en entrant en jeu contre la Real Sociedad, et qu’il a eu l’occasion de se mesurer au plus haut niveau du football espagnol.

Par la suite, Manchester City a jugé le potentiel du jeune talent et l’a recruté en janvier 2025. Plutôt que de lui offrir immédiatement une place dans l’équipe première, le club anglais l’a prêté à Lens afin qu’il acquière de l’expérience.

Expérience en championnat de France et parcours international

Après son passage à Lens, Juma Bah a été prêté à un autre club français, Nice, pour la saison 2025-2026. Au cours de cette saison, il a disputé 41 rencontres au total. Même s’il n’a pas marqué, ses prestations solides en défense ont retenu l’attention des spécialistes.

Également performant sur la scène internationale, le défenseur a fait ses débuts avec la sélection de la Sierra Leone le 20 mars 2025, lors d’un match remporté 3-1 contre la Guinée-Bissau. À ce jour, il compte six apparitions avec son équipe nationale.

L’intérêt de l’Atalanta pour ce joueur correspond à la stratégie du club, qui souhaite renforcer son effectif en s’appuyant sur de jeunes joueurs prometteurs. En cas d’issue favorable des négociations, Juma Bah pourrait poursuivre sa carrière en Serie A.