L’Atalanta veut recruter le défenseur de Manchester City Juma Bah

·54·Sport
L’Atalanta veut recruter le défenseur de Manchester City Juma Bah

Le club italien de l’Atalanta s’intéresse au jeune défenseur Abdulai Juma Bah, sous contrat avec Manchester City. Selon les informations de l’insider réputé du mercato Matteo Moretto, l’équipe de Bergame travaille à la venue du joueur sierra-léonais. Ce transfert pourrait représenter une étape importante dans la carrière du jeune talent. Cela est rapporté par Goal.com .

Né le 11 avril 2006 à Freetown, Abdulai Juma Bah a commencé sa carrière de footballeur dans son pays natal, la Sierra Leone. Formé d’abord à l’AIK Freetong et aux Freetonians SLIFA, le défenseur a rapidement attiré l’attention des recruteurs européens avant de rejoindre le continent.

Premiers pas en Europe et en Liga

Le joueur est arrivé en Europe en 2004 et a rejoint le Real Valladolid en prêt. C’est avec ce club qu’il a fait ses débuts en Liga, en entrant en jeu contre la Real Sociedad, et qu’il a eu l’occasion de se mesurer au plus haut niveau du football espagnol.

Par la suite, Manchester City a jugé le potentiel du jeune talent et l’a recruté en janvier 2025. Plutôt que de lui offrir immédiatement une place dans l’équipe première, le club anglais l’a prêté à Lens afin qu’il acquière de l’expérience.

Expérience en championnat de France et parcours international

Après son passage à Lens, Juma Bah a été prêté à un autre club français, Nice, pour la saison 2025-2026. Au cours de cette saison, il a disputé 41 rencontres au total. Même s’il n’a pas marqué, ses prestations solides en défense ont retenu l’attention des spécialistes.

Également performant sur la scène internationale, le défenseur a fait ses débuts avec la sélection de la Sierra Leone le 20 mars 2025, lors d’un match remporté 3-1 contre la Guinée-Bissau. À ce jour, il compte six apparitions avec son équipe nationale.

L’intérêt de l’Atalanta pour ce joueur correspond à la stratégie du club, qui souhaite renforcer son effectif en s’appuyant sur de jeunes joueurs prometteurs. En cas d’issue favorable des négociations, Juma Bah pourrait poursuivre sa carrière en Serie A.

AtalantaManchester CityJuma BahSerie ATransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraMonaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraAujourd'hui, 01:34La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíLa Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíAujourd'hui, 00:55Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaFlorian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaAujourd'hui, 00:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)