Usyk révèle la vraie raison de la fin de sa carrière avant sa « dernière danse »

Oleksandr Usyk, ancien champion du monde incontesté dans deux catégories de poids, s’est confié sur les principaux facteurs à l’origine de sa décision de mettre fin à sa carrière dans la boxe professionnelle.

Le légendaire boxeur ukrainien a évoqué cette décision et ses projets futurs dans le sport lors d’une interview accordée au New York Times.

« Mon corps est fatigué, j’ai une famille et des enfants »

Usyk a parlé du travail acharné accompli pendant de longues années dans la boxe et de ses effets sur son organisme, en citant les décisions de Fury en exemple :

« Pourquoi est-ce que je mets fin à ma carrière ? Je ne peux pas le dire avec certitude. Regardez Tyson Fury : il annonce qu’il met fin à sa carrière, puis il revient. Ensuite, il dit de nouveau qu’il arrête, et il remonte encore sur le ring… Nous passons énormément de temps dans le sport, alors il est très difficile d’affirmer catégoriquement que tout est terminé pour soi. Mais après avoir travaillé sans relâche pendant tant d’années, votre corps commence à ressentir la fatigue. C’est exactement ce qui m’arrive. Je ne suis pas fait de fer et je ne suis pas un être venu d’une autre planète. Le plus important, c’est que j’ai une famille et des enfants », a déclaré le champion ukrainien.

La « dernière danse » et l’option Deontay Wilder

Rappelons que la « dernière danse » d’Oleksandr Usyk sur le ring est prévue pour la fin de cette année.

Actuellement, l’équipe du boxeur ukrainien mène des négociations actives pour organiser ce combat d’adieu. Selon des sources et des spécialistes du monde de la boxe, l’ancien champion du monde américain Deontay Wilder est considéré comme l’adversaire potentiel le plus séduisant.

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