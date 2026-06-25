McGregor provoque Holloway : « Un seul coup puissant suffira »

La star du MMA Conor McGregor a exprimé des opinions tranchées sur son adversaire, le combattant américain de l'UFC Max Holloway, avant leur prochain affrontement.

Le combattant irlandais a souligné que Holloway a encaissé trop de coups et subi trop de blessures au cours de sa carrière. McGregor est convaincu qu'un seul coup puissant suffira pour mettre son adversaire KO cette fois-ci.

« Je sais combien de dommages Max a accumulés durant sa carrière. Désormais, un seul coup puissant de ma part suffira pour le battre. Holloway n'est pas à mon niveau — ni techniquement, ni mentalement, ni physiquement », a déclaré McGregor.

Il a affirmé se considérer supérieur à son adversaire en termes de vitesse, de puissance, de stratégie de combat et d'endurance.

« Vitesse, puissance, QI de combat, endurance, santé et vivacité — je suis meilleur dans tous ces domaines », a-t-il ajouté.

McGregor a rappelé leur précédent duel, affirmant avoir totalement dominé Holloway lors de ce combat. L'Irlandais prévoit de répéter un scénario similaire cette fois-ci.

« Lors de notre dernier combat, j'ai totalement dominé Max et je prévois de le refaire. Une simple victoire ne me suffit pas. Cela doit être spectaculaire et divertissant. C'est exactement ce qui arrivera », a-t-il déclaré.

De plus, McGregor a souligné qu'il sentait qu'il revenait à la meilleure période de sa carrière.

Pour rappel, le combat entre Conor McGregor et Max Holloway aura lieu le 12 juillet dans le cadre de l'événement UFC 329.