Pedri, milieu de terrain du FC Barcelone, a réagi aux rumeurs concernant l'arrivée de l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, au sein du club catalan. Le désir exprimé ouvertement par le joueur argentin de quitter le stade Metropolitano a provoqué un grand remous sur le marché des transferts. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors d'un entretien avec Teledeporte, Pedri a fait l'éloge du talent de l'attaquant champion du monde. Il a souligné que le FC Barcelone doit toujours chercher à attirer les meilleurs joueurs du monde, et que Julian Alvarez fait partie de ces joueurs.

"J'aime beaucoup Julian en tant que joueur. J'ai toujours dit que je voulais que les meilleurs jouent au FC Barcelone", a admis Pedri. Cependant, le milieu de terrain de 23 ans a ajouté que de nombreux facteurs devaient être réunis pour que ce transfert se concrétise.

Obstacles financiers et politiques au transfert

Cette déclaration de Pedri intervient à un moment assez délicat pour le club. Actuellement, la direction du FC Barcelone, notamment Deco et Joan Laporta, tente de stabiliser la situation financière complexe du club. De plus, il est certain que l'Atlético Madrid ne laissera pas partir son leader facilement, ce qui complique davantage les négociations.

Selon Goal.com, Pedri a précisé qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir dans les affaires internes entre le club et le joueur. "Je ne veux pas m'immiscer dans les affaires du club ou du joueur. Si cet accord se réalise et qu'il rejoint notre équipe, nous l'accueillerons avec plaisir", a-t-il déclaré.

Julian Alvarez a lui-même déjà demandé à la direction de l'Atlético de le mettre sur le marché des transferts. Selon les informations, l'attaquant de 26 ans rêve de poursuivre sa carrière chez les "Blaugrana". Le FC Barcelone préparerait quant à lui une somme d'environ 130 millions d'euros pour l'Argentin.

La direction du club voit en Alvarez le candidat principal pour remplacer Robert Lewandowski, dont le contrat arrive à échéance et qui quitterait le stade Camp Nou. Le départ de l'attaquant polonais devrait laisser un grand vide dans la ligne d'attaque, et Alvarez est considéré comme l'option la plus appropriée pour combler ce poste.