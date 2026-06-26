Mikel Oyarzabal s'exprime sur les rumeurs avec Barcelone et Lamine Yamal

Le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne et du Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, a réagi aux agitations du marché des transferts et à la situation entourant la jeune étoile de la sélection, Lamine Yamal. L'attaquant expérimenté, récemment au centre de l'intérêt du FC Barcelone, a déclaré qu'il concentrait actuellement toute son attention sur sa participation à la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Mikel Oyarzabal a réalisé une saison 2025-2026 de haut niveau, inscrivant 18 buts et délivrant 4 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues. Une telle efficacité n'a pas échappé aux recruteurs du club catalan. Cependant, dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le joueur a souligné qu'il abordait les rumeurs de transfert avec sérénité. « Si les gens parlent de moi, c'est que je fais correctement mon travail. Mais je n'y consacre pas trop de temps et je concentre toute mon attention sur l'aide à l'équipe nationale », déclare Oyarzabal.

Symbole de loyauté et projets d'avenir

Oyarzabal est considéré comme une véritable légende du club, ayant disputé 437 matchs avec le Real Sociedad, marqué 133 buts et remporté deux fois la Coupe d'Espagne. Son contrat actuel court encore sur deux ans et le joueur ne presse pas les négociations pour un nouveau bail. Il a ouvertement déclaré considérer la ville de Saint-Sébastien comme sa maison et son « port sécurisé ».

« Je suis serein. Le Real Sociedad est le club qui m'a permis d'atteindre mon niveau actuel. J'ai un contrat et nous avons encore du chemin à parcourir. Pour l'instant, nous n'avons pas discuté de prolongation avec la direction, mais cela ne m'inquiète pas », a ajouté l'attaquant. Selon Goal.com, le joueur restera focalisé uniquement sur les intérêts de l'équipe nationale jusqu'à la fermeture du mercato.

La responsabilité de protéger Lamine Yamal

Oyarzabal se soucie davantage de l'état psychologique de son coéquipier de 18 ans, Lamine Yamal, que de son propre avenir. Le produit de la Masia du FC Barcelone est déjà devenu l'une des figures centrales de l'équipe nationale d'Espagne, totalisant 27 matchs, 7 buts et 12 passes décisives. Le capitaine expérimenté estime qu'il faut réduire la pression sur les épaules du jeune talent.

« Je pense que beaucoup ne réalisent pas pleinement qu'il vient tout juste d'avoir 18 ans. Pour un enfant de son âge, jouer à ce niveau et être au centre d'une telle attention est très difficile. Le protéger, le soutenir et assurer sa stabilité est notre responsabilité à tous. Si un environnement sain n'est pas créé autour de lui, il n'est pas rare de perdre l'équilibre à cet âge », affirme Mikel Oyarzabal.

Au sein du camp de l'équipe nationale d'Espagne, la présence de joueurs expérimentés comme Oyarzabal sert de soutien crucial pour les jeunes stars comme Lamine Yamal. Cela devrait être l'un des facteurs déterminants pour le succès de l'équipe lors de la Coupe du Monde.