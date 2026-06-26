Bruno Fernandes a pris sa décision finale : Al-Nassr devra attendre

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a décidé de rester en Angleterre malgré l'intérêt marqué des clubs saoudiens. Le meneur de jeu portugais a exprimé son intention de poursuivre sa carrière à Old Trafford pour au moins une saison supplémentaire. Cette décision est une excellente nouvelle pour les supporters du club mancunien, car le capitaine occupe une place centrale dans le système de jeu de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations diffusées par talkSPORT, Fernandes a pris une décision définitive concernant son avenir. Bien que diverses rumeurs de transfert aient circulé autour de lui, le joueur a indiqué à ses coéquipiers et amis proches qu'il restait à Manchester. Cette décision est naturellement une mauvaise nouvelle pour les représentants de la Saudi Pro League, et plus particulièrement pour le club Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo.

L'intérêt des clubs saoudiens et les offres refusées

Les clubs saoudiens, dont Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad, tentent de recruter Fernandes depuis l'été dernier. L'intérêt manifesté par Al-Hilal avait notamment fait hésiter le joueur la saison dernière. Cependant, Bruno a finalement préféré rester en Angleterre, tant pour sa situation familiale que pour maintenir un haut niveau de compétition footballistique.

Actuellement, Al-Nassr ambitionne de réunir Fernandes et Cristiano Ronaldo dans la même équipe. Un facteur aggravant la situation est la circulation de rumeurs selon lesquelles le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, pourrait également prendre la tête du club de Riyad. Malgré cela, le milieu de terrain de 31 ans n'a pas l'intention de s'installer en Asie pour le moment.

Détails du contrat et position du club

La direction de Manchester United est plutôt sereine concernant le cas de son capitaine. Le contrat actuel de Fernandes court encore sur un an et le club dispose d'une option pour le prolonger d'une année supplémentaire. De plus, bien que son contrat stipule une clause libératoire de 65 millions d'euros (56 millions de livres) pour les clubs hors Angleterre, le joueur lui-même ne souhaite pas partir.

Selon Goal.com, les relations entre Fernandes et la direction du club n'ont pas toujours été fluides. Dans une interview précédente, il avait laissé entendre que le club était prêt à le vendre, mais que cela n'avait pas abouti en raison de l'opposition de l'entraîneur. Cependant, la situation a évolué et le nouveau staff technique considère désormais le capitaine comme un élément indispensable de l'équipe.

En conclusion, Bruno Fernandes reste la pierre angulaire du projet de Manchester United. Sa décision contribue à assurer la stabilité interne de l'équipe. Les clubs saoudiens devront donc chercher d'autres options pour compléter leurs projets étoilés.