Bataille pour Mason Greenwood : une guerre de transfert éclate entre la Juventus et la Roma

L'attaquant de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood, est devenu l'une des cibles les plus convoitées du marché des transferts européen. Deux géants de la Serie A italienne, la Juventus et la Roma, se sont lancés dans une lutte acharnée pour s'attacher les services de ce joueur talentueux. Après ses performances prolifiques en Ligue 1, l'attaquant anglais de 24 ans est devenu la priorité des clubs de Turin et de Rome. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par Calciomercato, les recruteurs et la direction de la Juventus surveillent la situation de Mason Greenwood depuis longtemps. Les Turinois apprécient le style de jeu du joueur depuis la saison dernière et se préparent désormais à soumettre une offre officielle. Cette intervention inattendue pourrait causer de sérieux problèmes au club romain de la Roma.

Négociations au point mort entre la Roma et Marseille

La Roma travaillait sur le transfert de Mason Greenwood depuis un certain temps, mais les négociations avec Marseille ont été bloquées en raison d'exigences financières. Le club français réclame 50 millions d'euros plus des bonus pour son leader. Les Romains ne sont pas encore prêts à payer cette somme, mais l'intérêt de la Juventus a contraint le club de la capitale à revoir sa stratégie.

Il est rapporté que la Roma a conclu un accord verbal avec les représentants du joueur concernant son contrat personnel. Cependant, le désaccord entre les clubs retarde le transfert. L'entraîneur de l'équipe, Gian Piero Gasperini, voit en Mason Greenwood une figure centrale de son schéma tactique pour la saison prochaine et a demandé à sa direction de finaliser l'achat.

Selon Goal.com, la Roma est même prête à vendre son milieu de terrain Manu Koné pour financer ce transfert. Les services de Manu Koné intéressent Arsenal et Chelsea en Angleterre, mais le joueur rêverait de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Pourquoi l'option turque n'a-t-elle pas abouti ?

Le club turc de Fenerbahçe était également dans la course pour Mason Greenwood. L'un des candidats à la présidence du club, Hakan Safi, avait même annoncé avoir conclu un accord avec le joueur pour un salaire annuel de 12 millions d'euros. Cependant, la défaite de Safi aux élections a totalement annulé cette possibilité de transfert et le club stambouliote s'est retiré de la course.

À l'heure actuelle, la bataille principale pour Mason Greenwood s'est déplacée sur les terrains italiens. La puissance financière de la Juventus et sa participation à la Ligue des champions pourraient constituer un obstacle majeur pour la Roma. Parallèlement, Marseille ne souhaite pas réduire ses exigences, ce qui rend la course au transfert encore plus intense.