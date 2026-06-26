L'Équateur bat l'Allemagne et se qualifie pour les barrages (vidéo)

Les derniers matchs du groupe E pour la Coupe du Monde 2026 ont eu lieu.

L'équipe nationale d'Allemagne, déjà qualifiée pour les barrages, s'est inclinée 1-2 face à l'Équateur. Cette victoire permet aux représentants d'Amérique latine de passer au tour suivant parmi les meilleurs troisièmes.

Le match a débuté avec intensité. À la 2e minute, Leroy Sane a donné l'avantage à l'Allemagne. Cependant, la domination allemande fut de courte durée.

À la 9e minute, Angulo a égalisé. En seconde période, l'Équateur a intensifié sa pression et Plata a inscrit le deuxième but de son équipe à la 77e minute.

Pendant le reste du temps, l'Allemagne a tenté d'égaliser, mais l'Équateur a fait preuve de solidité défensive pour préserver cette victoire cruciale.

Coupe du Monde 2026. Groupe E, 3e journée

Équateur — Allemagne — 2:1

Buteurs: Angulo, 9; Plata, 77 — Sane, 2.

Équateur: Galindes, Franco (Presiado, 64), Ordonez, Pacho, Hinkapi (Estupinan, 71), Yeboa (Torres, 85), M. Caicedo, Vite, Angulo (X. Caicedo, 85), Plata, Valencia (Rodriguez, 64).

Allemagne: Neuer, Kimmich (Thiaw, 60), Tah, Rüdiger, Sane, Nmecha (Bayer, 64), Pavlovic (Stiller, 46), Raum, Musiala, Wirtz (Gross, 73), Havertz (Undav, 60).

Avertissements: Hinkapi, 43; Pavlovic, 44; Franco, 50; Plata, 89.

Ainsi, l'Allemagne s'est qualifiée pour les barrages avec 6 points. L'Équateur, avec 4 points, poursuit le tournoi parmi les meilleurs troisièmes.