La Côte d'Ivoire bat Curaçao et se qualifie pour les 1/16es de finale (vidéo)

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La Côte d'Ivoire bat Curaçao et se qualifie pour les 1/16es de finale (vidéo)

Les derniers matchs du groupe E de la Coupe du Monde 2026 ont eu lieu.

L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a battu Curaçao 2-0, terminant deuxième du groupe et se qualifiant pour les 1/16es de finale.

Le match a débuté avec des attaques actives des Africains. À la 7e minute, Nicolas Pépé a ouvert le score, donnant l'avantage à son équipe.

En seconde période, la Côte d'Ivoire a conservé l'initiative. À la 64e minute, Pépé a encore trouvé le chemin des filets pour signer un doublé et sceller le sort de la rencontre.

Pendant le reste du temps, Curaçao a tenté de réduire l'écart, mais la Côte d'Ivoire est restée solide en défense pour préserver cette victoire cruciale.

CM 2026. Groupe E, 3e journée

Curaçao — Côte d'Ivoire — 0:2

Buts: Pépé, 7, 64.

Curaçao: Rum, Brenet (Sambo, 90), Gaari (Kastaner, 77), Obispo, Fonville (Noslin, 77), Floranus, Comenencia (Antonis, 61), L. Bakuna, J. Bakuna, Lokadia (Kuvas, 90).

Côte d'Ivoire: Fofana, Due, Kossunu, Diomande, Operi, Sangare, Kessie (Seri, 77), Diallo (Oulai, 46), Pépé (Vai, 67), Diomande (Ture, 67), Bonny (Diakite, 67).

Avertissements: Pépé, 35; J. Bakuna, 75; Kastaner, 83.

Ainsi, la Côte d'Ivoire s'est classée deuxième du groupe E avec 6 points et accède aux play-offs. Curaçao termine dernière du groupe avec 1 point.

Côte d'IvoireCuraçaoNicolas Pépé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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