Sélectionneur de la RD Congo : « Nous devons prendre des risques face à l'Ouzbékistan »

Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, s'est exprimé avant le match décisif contre l'Ouzbékistan.

L'entraîneur a souligné que l'équipe d'Ouzbékistan est très organisée en défense, ce qui rendra cette confrontation difficile. Cependant, un nul ne suffisant pas pour la RD Congo, l'équipe devra prendre plus de risques pour décrocher la victoire.

« Le match contre l'Ouzbékistan ne sera pas facile car ils défendent bien. Néanmoins, nous donnerons tout. Il est essentiel que nous nous reposions et récupérions avant la rencontre », a déclaré Desabre.

Le sélectionneur de la RD Congo a également indiqué que son équipe adopterait une approche plus offensive lors de cette dernière journée par rapport aux deux précédents matchs.

« Nous devrons prendre des risques face à l'Ouzbékistan, car un match nul ne nous satisfera pas. Nous devons prendre plus de risques qu'au cours des deux premiers matchs », a-t-il ajouté.

Desabre a admis que la défaite contre la Colombie avait été douloureuse pour l'équipe. Selon lui, un match nul aurait rendu la situation de la RD Congo beaucoup plus favorable dans le tournoi.

« Perdre contre la Colombie a été dur. Si nous avions fait match nul, notre situation serait meilleure. Mais il ne faut pas oublier que l'adversaire est une équipe forte. Maintenant, nous devons tirer les bonnes conclusions des erreurs de ce match », a rapporté Desabre. geosuper.TV publication.

Pour rappel, le match entre les équipes nationales de la RD Congo et de l'Ouzbékistan aura lieu le 28 juin à 04h30 (heure de Tachkent). Cette rencontre pourrait être déterminante pour la qualification en play-offs pour les deux équipes.