Koeman avertit sérieusement ses joueurs avant le Maroc

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Koeman avertit sérieusement ses joueurs avant le Maroc

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, s'est exprimé après la victoire 3-1 contre la Tunisie lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde.

Les Pays-Bas ont commencé le match avec beaucoup d'assurance, ouvrant le score à deux reprises dès les sept premières minutes. Cependant, Koeman n'a pas caché son insatisfaction quant à la suite de la performance de son équipe.

« Nous avons terminé premiers du groupe et je suis satisfait de ce résultat. Mais je n'ai pas aimé le manque d'intensité de l'équipe pendant le match. Peut-être que le fait de mener 2-0 en sept minutes a affecté les joueurs », a déclaré le technicien néerlandais.

Koeman a souligné qu'une telle complaisance pourrait coûter cher à l'équipe en phase éliminatoire. Il a particulièrement insisté sur la puissance de la ligne d'attaque du prochain adversaire, le Maroc.

« Une telle attitude pourrait devenir un problème majeur lors du match contre le Maroc. C'est une équipe qui possède une très bonne ligne d'attaque », a rapporté le service de presse de la FIFA en citant Koeman.

Pour rappel, les Pays-Bas ont terminé premiers de leur groupe avec 7 points. Les hommes de Koeman affronteront désormais le Maroc en phase à élimination directe.

Ronald KoemanPays-BasMarocTunisieFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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