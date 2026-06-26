Arsenal intensifie sa lutte pour Bruno Guimaraes : une nouvelle offre préparée

L'Arsenal, actuel champion de Premier League, a lancé une offensive sérieuse pour recruter le milieu de terrain de Newcastle United, Bruno Guimaraes. Le club londonien a formulé une première offre de 55 millions de livres sterling pour la star brésilienne, mais cette demande a été rejetée. Néanmoins, l'équipe de Mikel Arteta n'a pas l'intention d'abandonner et s'apprête à présenter prochainement une offre améliorée. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon le journal Globo, le directeur sportif d'Arsenal, Andrea Berta, est le principal instigateur de ce transfert. Berta suit de près les performances de Bruno Guimaraes depuis son passage à l'Atlético de Madrid. Désormais, il considère le joueur comme le candidat idéal pour renforcer le milieu de terrain des Gunners.

La position ferme de Newcastle

La direction de Newcastle United n'est pas disposée à laisser partir son capitaine facilement. Le joueur de 28 ans joue un rôle crucial dans le schéma tactique de l'équipe et est devenu un favori des supporters. De plus, son contrat courant jusqu'en juin 2028 donne l'avantage aux Magpies dans les négociations. Le club, détenu par le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie Saoudite, ne subit aucune pression financière pour le moment et ne ressent pas le besoin de vendre son meilleur joueur.

Toutefois, l'absence de Newcastle dans les compétitions européennes la saison prochaine pourrait augmenter la probabilité d'un transfert. Une offre provenant d'un club comme Arsenal, qui défend son titre de champion, est naturellement attrayante pour tout joueur. Selon Goal.com, le nouveau package financier proposé par le club londonien devrait sérieusement mettre à l'épreuve la volonté de Newcastle.

Performance éclatante à la Coupe du Monde

Bruno Guimaraes démontre actuellement son talent avec l'équipe nationale du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026. Il est devenu l'un des meilleurs joueurs de son équipe lors de la phase de groupes. Notamment, lors du match contre l'Écosse, il a délivré deux passes décisives, portant son total à trois. Son succès sur la scène internationale contribue à faire grimper sa valeur marchande.

La saison dernière, le milieu de terrain a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues avec Newcastle, contribuant à 17 buts (buts et passes décisives). Mikel Arteta apprécie particulièrement sa capacité de contrôle du ballon et sa discipline tactique. Bien que le joueur soit actuellement concentré sur le match à élimination directe du Brésil contre le Japon, il serait informé des discussions entre les clubs.