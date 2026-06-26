Le retour de Neymar en équipe du Brésil suscite de vives critiques

Bien que l'attaquant légendaire de l'équipe du Brésil, Neymar, soit revenu après une longue absence, son jeu n'a pas été chaleureusement accueilli par les experts. Lors d'un match amical contre l'Écosse, la condition physique et les performances de la star ont suscité de sérieuses objections de la part d'anciens joueurs et d'analystes. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors de la rencontre disputée au Hard Rock Stadium de Miami, le Brésil s'est imposé 3-0. Neymar est entré en jeu en seconde période, mettant fin à une absence de 981 jours après une grave blessure au genou survenue en octobre 2023. Cependant, son retour n'a pas été aussi éclatant que prévu.

« Une décision prise sous le coup de l'émotion »

Craig Burley, ancien international écossais et expert reconnu, a vivement critiqué la performance de Neymar lors de son intervention sur ESPN. Selon lui, la décision de l'entraîneur Carlo Ancelotti de convoquer Neymar était davantage basée sur l'émotion que sur des critères sportifs. Burley a qualifié les mouvements de l'attaquant de « léthargiques et en retard sur le rythme du jeu ».

« Je comprends que les supporters et tout le Brésil soient enthousiasmés par le retour de ce joueur légendaire. Mais si j'étais à la place de joueurs comme Joao Pedro, laissés sur le banc, je dirais qu'il s'agit simplement d'un choix émotionnel. Il a semblé très lourd sur le terrain, comme si le jeu passait à côté de lui », a souligné l'expert.

Burley a également ajouté qu'un joueur dans cet état ne pourrait pas aider l'équipe lors des phases décisives d'un tournoi. Selon lui, compter sur Neymar pourrait être risqué alors que des options plus jeunes et physiquement plus fortes, comme Matheus Cunha, Igor Thiago et Endrick, sont disponibles malgré leur manque d'expérience.

Statistiques et état psychologique

Malgré les critiques, les statistiques montrent que Neymar a créé trois occasions de but durant son court passage sur le terrain. Cependant, il était évident que sa dynamique et sa capacité à éliminer les défenseurs n'étaient plus au niveau d'autrefois. À la fin du match, le joueur n'a pu retenir ses larmes sur la pelouse.

Neymar a lui-même expliqué cette situation comme un soulagement psychologique après près de trois ans de séparation. Pour la star brésilienne, ce retour est perçu non seulement comme un exploit sportif, mais comme une grande victoire de la volonté. Néanmoins, le succès futur de l'équipe du Brésil dans les grandes compétitions dépendra de la rapidité avec laquelle Neymar pourra retrouver sa forme physique.