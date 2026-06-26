Échange majeur entre le Real Madrid et l'Inter : Nico Paz pourrait être la clé du transfert d'Alessandro Bastoni

Le club espagnol du Real Madrid élabore une stratégie inattendue et complexe pour le marché des transferts estival. L'ancien joueur du centre de formation, Nico Paz, qui attire l'attention des experts par ses performances impressionnantes en championnat italien, devrait devenir l'outil principal d'une transaction majeure pour le club madrilène. Selon Goal.com, l'objectif principal de ce plan est de réaliser le transfert du défenseur de l'Inter, Alessandro Bastoni. C'est ce que rapporte Goal.com.

Le contrat de Nico Paz, qui évolue actuellement à Como, contient une clause de rachat pour le Real Madrid s'élevant à 9 millions d'euros. Les Madrilènes prévoient d'utiliser cette clause pour rapatrier le joueur et le remettre immédiatement sur le marché avec une valeur estimée à 60 millions d'euros. Bien que ce prix puisse paraître élevé pour Como, l'Inter manifeste un intérêt sérieux pour le talentueux milieu de terrain argentin.

Plan de renforcement de la ligne défensive

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, vise une refonte complète de la ligne défensive de l'équipe. Nico Schlotterbeck, membre du Borussia Dortmund, a d'abord été envisagé, mais une grave blessure du joueur a fait échouer ce plan. Quant au défenseur de Manchester City, Ruben Dias, il est considéré comme intouchable. Par conséquent, Alessandro Bastoni apparaît actuellement comme l'option la plus viable et le plus haut niveau pour le club madrilène.

La direction de l'Inter demande environ 70 millions d'euros pour Bastoni. Si le club milanais souhaite réellement recruter Nico Paz, le Real Madrid tentera de profiter de cette situation pour faire baisser le prix de Bastoni ou l'inclure dans un accord d'échange. Selon certaines informations, le FC Barcelone s'était également intéressé au défenseur italien, mais s'est retiré des négociations en raison du coût élevé du transfert.

Obstacles juridiques et règlements de la FIFA

Bien que ce plan de transfert semble parfait sur le papier, Florentino Perez pourrait se heurter aux règles strictes de la FIFA. Selon le règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, les « transferts-ponts » (bridge transfers) sont interdits. Si un joueur est transféré deux fois consécutivement en l'espace de 16 semaines, cela peut être considéré comme une infraction.

Pour contourner ce problème juridique, le Real Madrid devrait racheter Nico Paz cet été et attendre le mercato hivernal, ou conclure un accord de prêt avec option d'achat obligatoire. Sinon, la commission disciplinaire de la FIFA pourrait imposer des sanctions sévères aux deux clubs, ce qui retarderait les plans de Mourinho pour structurer sa défense avant la nouvelle saison.

Le fait qu'Alessandro Bastoni fasse actuellement l'objet de quelques critiques de la part des supporters de l'Inter augmente également la probabilité du transfert. Si les clubs parviennent à un accord, ce sera sans aucun doute l'une des transactions les plus spectaculaires de la saison prochaine. Pour les passionnés de football, tout mouvement entre des géants comme le Real Madrid et l'Inter modifie le paysage du football européen.