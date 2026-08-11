«Surxon» pourrait encore gagner de l’argent grâce au transfert de Karimov pendant des années

Le club «Surxon» de Termez a transféré le jeune défenseur Behruz Karimovau club suisse de «Lugano». Cet accord est important non seulement parce que le joueur rejoint l’Europe, mais aussi parce qu’il pourrait apporter un avantage financier à long terme au club de Termez.

Selon les informations de Narzulla Saydullayev, «Lugano» versera à «Surxon» 250 000 euros pour le transfert. En outre, le club devrait recevoir environ 200 000 euros au titre de l’indemnité de formation.

Un seul joueur pourrait rapporter près d’un demi-million d’euros

Si les montants annoncés sont intégralement confirmés, «Surxon» pourrait percevoir environ 450 000 euros dès la première étape grâce au transfert de Karimov en Suisse.

C’est un exemple important de ce que la formation d’un jeune joueur et la possibilité de lui donner sa chance en équipe première peuvent rapporter économiquement à un club ouzbek.

Mais la partie la plus intéressante de l’accord est encore à venir.

«Surxon» touchera aussi une part du prochain transfert

Selon les informations disponibles, le club de Termez a conservé le droit de recevoir 10 % du montant du prochain transfert de Karimov.

Par exemple, si Behruz était ensuite vendu par «Lugano» à un autre club pour 10 millions d’euros et que le contrat prévoyait bien 10 % du montant total du transfert, «Surxon» pourrait encore recevoir 1 million d’euros .

Ainsi, plus la carrière européenne de Karimov sera couronnée de succès, plus l’intérêt financier du club qui l’a formé pourrait augmenter.

Le pari de «Surxon» s’est avéré payant

Le travail des entraîneurs Fevzi Davletov et Stanislav Kudryashov, qui ont fait confiance à Behruz Karimov malgré son jeune âge, prend tout son sens dans une telle situation.

Faire jouer un jeune n’est jamais une décision facile. Dans un environnement où les résultats sont exigés, un entraîneur prend un certain risque en faisant confiance à un jeune plutôt qu’à un joueur expérimenté.

Mais si le joueur progresse puis est transféré dans un club étranger, une telle décision peut s’avérer très rentable, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique.

Un modèle pour les clubs ouzbeks

Le transfert de Karimov met en lumière une autre réalité importante : les clubs locaux peuvent obtenir des revenus durables non seulement en achetant des joueurs étrangers confirmés, mais aussi en développant de jeunes footballeurs avant de les exporter vers le marché européen.

Dans ce modèle, le club gagne de l’argent à plusieurs reprises : grâce à l’indemnité de transfert initiale, à l’indemnité de formation et à la part convenue sur une future vente.

Si le joueur se distingue dans le football européen et rejoint un club plus cher, un transfert qui semblait initialement relativement modeste peut se transformer, au fil des années, en un résultat financier considérable.

La prochaine étape dépend désormais de Karimov

Le passage à «Lugano» n’est pas seulement un transfert à l’étranger pour Behruz Karimov, mais aussi une nouvelle étape de sa carrière.

S’imposer dans le football suisse, gagner une place dans l’équipe première et attirer l’attention des clubs européens pourraient déterminer la suite de son parcours.

Avec ce transfert, «Surxon» ne s’est pas contenté de gagner de l’argent immédiatement : le club est aussi devenu un acteur qui suivra avec intérêt chacun des futurs transferts importants de Karimov.

Cet accord pourrait envoyer un signal plus fort qu’un simple transfert pour le football ouzbek : l’opportunité accordée à un jeune joueur peut un jour devenir l’actif le plus précieux d’un club.

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