Au Kazakhstan, on aurait plâtré la jambe saine d’un enfant au lieu de sa jambe cassée

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Au Kazakhstan, on aurait plâtré la jambe saine d’un enfant au lieu de sa jambe cassée

Sur les réseaux sociaux au Kazakhstan une vidéo montrant qu’un enfant aurait eu la jambe saine plâtrée au lieu de sa jambe blessée s’est propagée et a suscité de nombreuses réactions.

Selon l’auteur de la vidéo, après que l’enfant s’est cassé la jambe, ses parents l’ont emmené à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux. Cependant, il s’est avéré par la suite que le plâtre avait été posé sur la jambe saine et non sur la jambe cassée.

Cette affaire a suscité diverses réactions parmi les utilisateurs des réseaux sociaux. Certains ont vivement critiqué une telle erreur du personnel médical, tandis que d’autres ont souligné qu’il fallait attendre tous les détails de l’affaire ainsi que les explications officielles de l’hôpital.

Pour l’instant, aucune information ne fait état d’une réaction officielle de l’établissement médical ou des autorités compétentes concernant cette affaire.

Kazakhstan
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