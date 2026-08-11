Le directeur général adjoint d’OpenAI Brad Lightcap quitte l’entreprise

Brad Lightcap, l’un des dirigeants les plus anciens et les plus haut placés d’OpenAI, entreprise leader de l’intelligence artificielle, a annoncé son départ et le lancement d’un nouveau projet. L’information a été rapportée par ixbt.com. Techcrunch.com en fait état également.

Selon un message interne adressé à l’équipe mardi, Brad Lightcap a indiqué que cette décision avait été « douce-amère ». Il a précisé qu’il commençait à travailler sur une nouvelle initiative et que sa confiance dans la mission d’OpenAI restait inchangée.

De longues années au sein de l’entreprise

Arrivé chez OpenAI en 2018, Brad Lightcap a d’abord occupé le poste de directeur financier pendant quatre ans. Il a ensuite été promu directeur des opérations en 2022, fonction qu’il a exercée jusqu’au début de cette année.

Dans le contexte des récents changements au sein de la direction, il avait été chargé de superviser des projets spéciaux. Avant de rejoindre OpenAI, il avait également travaillé avec Sam Altman, directeur général du fonds de capital-risque Y Combinator.

Dans sa lettre d’adieu, Lightcap a écrit : « J’ai eu l’honneur de constituer les premières équipes opérationnelles et commerciales dans les domaines de la finance, du droit, des ressources humaines, des partenariats et autres. L’un des aspects les plus gratifiants de ce parcours a été de voir chaque équipe grandir sous la direction de brillants leaders. »

Projets futurs et changements dans les effectifs

Dans sa lettre, Brad Lightcap a brièvement évoqué ses projets à venir, laissant entendre qu’il commençait à travailler sur un nouveau projet de capital-risque. Selon lui, ces derniers mois, il s’était interrogé sur la prochaine étape et sur ce qui pourrait empêcher la réussite de la mission.

Alors qu’OpenAI se prépare à une IPO, c’est-à-dire une introduction en bourse, un processus important dans le monde de l’intelligence artificielle, l’entreprise connaît depuis quelque temps plusieurs changements parmi ses dirigeants. En juillet, Fidji Simo, qui dirigeait le développement de l’intelligence artificielle générale (AGI), avait notamment annoncé son départ.

L’ancien responsable du générateur vidéo Sora, Bill Peebles, et le vice-président chargé des sciences de l’entreprise, Kevin Weil, figurent également parmi les spécialistes ayant récemment quitté OpenAI.