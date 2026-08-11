Les États-Unis battent un record de chaleur vieux de 130 ans, une valeur historique enregistrée

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Les États-Unis battent un record de chaleur vieux de 130 ans, une valeur historique enregistrée

Dans les 48 États contigus des États-Unis, juillet 2026 a été enregistré dans l’histoire des observations météorologiques comme le mois le plus chaud . La température moyenne a atteint 24,94 degrés, battant le précédent record établi en juillet 1936. C’est ce qu’a rapporté l’Associated Press.

Selon les données, en juillet, la température moyenne dans les 48 États contigus a atteint 76,89 degrés Fahrenheit, soit 24,94 degrés Celsius. Des données météorologiques systématiques sont recueillies aux États-Unis depuis 1895.

Fait intéressant, malgré des températures légèrement plus fraîches que d’habitude en Alaska, le mois de juillet a été plus chaud que la normale dans les 48 États contigus. Les températures les plus élevées ont été relevées dans l’Ouest montagneux, le Sud-Ouest, les Grandes Plaines du Nord et le Sud-Est.

De plus, dans chacun des 48 États, la température moyenne de juillet a été supérieure d’au moins 1 degré Fahrenheit, soit environ 0,6 degré Celsius, à la moyenne enregistrée au XXe siècle.

Les nuits aussi ont été plus chaudes que d’habitude

Selon les experts, l’une des principales causes de cette chaleur record a été la hausse des températures nocturnes . Autrement dit, les températures ont été supérieures à la normale non seulement durant la journée, mais aussi la nuit, et un record a également été établi pour les températures minimales nocturnes de juillet.

Selon Jeff Masters, climatologue à l’université Yale, la chaleur observée en juillet 2026 a même dépassé les records enregistrés dans les années 1930, pendant le « Dust Bowl ».

L’expert considère cette situation comme l’un des graves problèmes liés au changement climatique. Ces températures record montrent que les changements climatiques à long terme deviennent de plus en plus manifestes aux États-Unis.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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