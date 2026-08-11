La prestigieuse compétition internationale de cyclisme sur piste « GP Slovak Cycling Federation » s’est déroulée dans la ville slovaque de Prešov. Lors de cette épreuve intense en deux étapes, Sergey Rostovsev, membre de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, a réalisé une excellente performance, montant sur les trois marches du podium et défendant dignement l’honneur de son pays.

Le Comité national olympique d’Ouzbékistan (CNO) a officiellement annoncé cette bonne nouvelle.

Toutes les marches du podium : l’or, l’argent et le bronze !

Lors des affrontements très disputés sur les pistes slovaques, notre compatriote a démontré son excellente préparation physique et tactique. À l’issue des deux étapes, Rostovsev a remporté 1 médaille d’or, 1 d’argent et 1 de bronze .

La moisson de médailles de notre athlète a été réalisée dans les épreuves suivantes :

Épreuve du « Scratch » : Lors de la première étape de cette épreuve, qui exige une volonté d’acier et une grande vitesse, Sergey Rostovsev a distancé tous ses adversaires, s’adjugeant la médaille d’or .

Épreuve de l’« Elimination » : Dans cette épreuve complexe, riche en exigences tactiques et disputée lors des deux étapes, notre compatriote a fait preuve de régularité, obtenant respectivement les médailles d’argent et de bronze .

Une régularité remarquable sur la scène internationale

Les succès de ce type remportés par les représentants de l’équipe nationale cycliste d’Ouzbékistan sur les pistes européennes sont le résultat concret de l’attention accordée à cette discipline dans notre pays et d’une préparation systématique. La victoire obtenue au tournoi « GP Slovak Cycling Federation » de Prešov permettra à Sergey Rostovsev d’enrichir son classement international et de renforcer davantage sa préparation mentale en vue des prochaines grandes compétitions.

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