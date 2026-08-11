La startup d’intelligence artificielle d’Igor Babuschkin lève 1,1 milliard de dollars

Une nouvelle startup a attiré l’attention après avoir enregistré en un temps record un niveau de financement inédit sur le marché de l’intelligence artificielle. Selon ixbt.com, River AI, fondée par Igor Babuschkin, l’un des cofondateurs de xAI, a réussi à lever 1,1 milliard de dollars en seulement deux mois d’activité, lors d’un tour de table d’amorçage et d’une série A. Ce vaste tour de financement a été mené par les sociétés d’investissement General Catalyst et AMP PBC. L’information a été rapportée par Techcrunch.com qui l’annonce.

De grands investisseurs comme NVIDIA, AMD Ventures, Y Combinator et Temasek ont également pris part au projet. Rappelons qu’AMP PBC a été fondée en 2026 par Anjney Midha, ancien associé principal d’Andreessen Horowitz, qui avait auparavant soutenu des projets comme Black Forest Labs, Mistral AI, LMArena et OpenRouter.

Repenser l’architecture de l’intelligence artificielle à partir de zéro

River AI s’est fait connaître du grand public en juin dernier avec une mission originale. Ayant auparavant travaillé dans le domaine de l’intelligence artificielle chez DeepMind et OpenAI, Igor Babuschkin veut repenser les technologies d’IA depuis zéro, en commençant par le processus d’entraînement des modèles. L’objectif principal de l’entreprise n’est pas de créer des systèmes qui remplaceraient entièrement le travail humain, mais de transformer les agents en assistants entraînés de manière personnalisée.

Selon le fondateur, atteindre ce résultat exige de reconstruire entièrement la couche technologique. Cela comprend le processus d’entraînement, les modèles, la couche produit et un nouveau matériel capable de rapprocher l’IA personnalisée de la vie humaine. Le projet prévoit de créer non pas un simple exécutant de tâches, mais un compagnon qui anticipe les besoins de l’utilisateur et agit dans son intérêt.

De nouvelles possibilités pour les développeurs et les entreprises

Actuellement, River AI propose un service API basé sur des modèles ouverts, avec une tarification définie pour des millions de tokens. Cette API permet aux développeurs de configurer les modèles grâce à l’entraînement renforcé et à des technologies d’adaptation flexibles de bas niveau. Les produits de l’entreprise offrent aux utilisateurs un moyen de transformer des modèles ouverts en systèmes véritablement personnalisés et de les utiliser facilement, plutôt que de gérer des modèles dont ils ne sont pas propriétaires.

Selon les spécialistes du marché, un investissement aussi important témoigne de l’intense activité du secteur, tandis que River AI arrive au bon moment. Aujourd’hui, les grandes entreprises cherchent à contrôler leur avenir dans l’IA grâce à des modèles à poids ouverts. Avec ses nouvelles solutions cloud, l’entreprise promet de résoudre rapidement et de manière économique les processus complexes liés à cette orientation.

Selon la vision ambitieuse de l’entreprise, chaque personne disposera à l’avenir d’un agent personnel qu’elle aura entraîné elle-même et qui travaillera dans son intérêt. La croissance d’agents personnels fonctionnant en local, comme OpenClaw, ainsi que les partenariats de NVIDIA avec des fabricants d’ordinateurs comme Dell, Microsoft et HP montrent que cette orientation gagne en popularité. Seul l’avenir dira en quoi la technologie de River AI fera réellement la différence, mais la startup commence son parcours avec d’importantes ressources financières.