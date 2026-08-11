Contre le monopole de l’intelligence artificielle : le manifeste de Mark Zuckerberg

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Contre le monopole de l’intelligence artificielle : le manifeste de Mark Zuckerberg

Le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, a publié un nouveau manifeste dans lequel il s’oppose à ce que le contrôle des futures technologies d’intelligence artificielle soit concentré entre les mains de quelques grandes entités ou gouvernements. Selon ixbt.com, ce document affirme fermement que la société est favorable à l’ouverture dans le domaine de l’intelligence artificielle, promeut la libre distribution des modèles d’intelligence artificielle et annonce la création d’un fonds spécial doté d’un milliard de dollars. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le manifeste, intitulé « L’avenir appartient à tous : la voie vers un avenir positif de l’intelligence artificielle », définit trois principes fondamentaux pour le développement des technologies d’intelligence artificielle générale (AGI), qui devraient dépasser l’intelligence humaine. Il s’agit d’accroître les capacités de chaque personne, de faire de l’inventivité l’objectif principal et de préserver l’équilibre des forces comme garantie de sécurité. Zuckerberg a souligné que les utilisateurs ne devraient pas être soumis à des restrictions centralisées, mais être eux-mêmes responsables de leurs actes.

Mesures de sécurité et liberté des modèles

Le dirigeant de l’entreprise a défendu la distillation des modèles, un processus qui consiste à entraîner de petits réseaux neuronaux à partir des réponses de grands algorithmes puissants. Selon lui, les développeurs doivent avoir le droit d’acquérir des connaissances à partir de résultats observables. Afin de superviser la sécurité, Meta a intégré son conseil d’administration au système d’approbation des publications. Désormais, les décisions concernant la mise à disposition des poids des modèles seront prises selon des critères approuvés par le conseil.

Abordant également la question de la réglementation publique, le dirigeant de l’entreprise a appelé à instaurer une coopération précoce et active entre les laboratoires d’intelligence artificielle et les gouvernements, plutôt que des contrôles bureaucratiques assortis de délais stricts. Meta a annoncé qu’il relancerait la publication de modèles open source et qu’un milliard de dollars serait versé au fonds « L’avenir appartient à tous » afin de soutenir les communautés situées à proximité des centres de données de l’entreprise.

Débats en ligne et conflit des approches

Cette publication a suscité de nombreux débats en ligne et dans la presse spécialisée. 404 Media et Gizmodo ont souligné que le concept de libre distribution des modèles ne répondait pas suffisamment aux risques d’utilisation abusive d’agents autonomes, ajoutant que cette initiative servirait à défendre le modèle économique de Meta fondé sur la distribution de poids ouverts.

L’accès ouvert aux poids des réseaux neuronaux élargit les possibilités de déploiement local, de réglage et d’audit indépendant par des spécialistes. Cependant, l’ouverture des paramètres initiaux à tous rend plus difficile le retrait de fonctionnalités dangereuses et le contrôle de leur utilisation une fois la technologie chargée sur l’appareil de l’utilisateur. Le manifeste publié a clairement mis en évidence le conflit direct entre les écosystèmes fermés soumis à un contrôle fortement centralisé et le modèle ouvert qui transfère la responsabilité à l’utilisateur final.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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