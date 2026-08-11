La Juventus a élaboré un plan inattendu pour son poste de gardien

Le club italien de la Juventus a élaboré une stratégie originale et à long terme pour renforcer son secteur des gardiens. Les Turinois prévoient de recruter Zion Suzuki, le gardien japonais du Paris Saint-Germain, sous forme de prêt. Cette étape est considérée comme une solution temporaire avant l’arrivée future d’Alisson Becker, le gardien de Liverpool. Goal.com rapporte cette information.

Selon des informations diffusées par les médias français et italiens, le Paris Saint-Germain est sur le point de finaliser le transfert de Zion Suzuki en provenance de Parme pour 30 millions d’euros. L’accord prévoit également 5 millions d’euros de bonus. Toutefois, le gardien japonais ne jouera pas pour le club parisien et sera immédiatement prêté à la Juventus en Italie pour une saison.

Objectif à long terme et marché des transferts

Lors de la période des transferts, la Juventus avait étudié plusieurs candidats, dont le gardien d’Aston Villa Emiliano Martínez. Cependant, l’objectif prioritaire de l’entraîneur Luciano Spalletti reste Alisson Becker. Le technicien souhaite intégrer à son équipe le gardien brésilien expérimenté, avec lequel il a déjà travaillé aux côtés de Ronaldo.

Selon ixbt.com et d’autres sources sportives, Alisson s’est montré favorable au projet du club turinois et a indiqué être prêt à retourner en Italie. Malgré cela, la direction de Liverpool refuse catégoriquement de vendre son joueur vedette. Le club anglais préfère conserver le joueur jusqu’à l’expiration de son contrat actuel.

La position de Liverpool et le rôle du gardien expérimenté

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a souligné à plusieurs reprises l’importance de conserver les joueurs expérimentés au sein de l’équipe. Selon lui, des cadres comme Alisson, Virgil van Dijk et Joe Gomez aident grandement les jeunes joueurs à s’adapter et jouent un rôle important comme modèles dans le vestiaire.

C’est pourquoi la direction de Liverpool s’est fermement opposée au transfert du joueur. La Juventus prévoit d’attendre l’expiration de son contrat, valable jusqu’en juin 2027, afin de recruter Alisson gratuitement comme agent libre. L’accord de prêt d’un an de Zion Suzuki servirait précisément de solution temporaire pendant cette période.