José Mourinho et Kylian Mbappé : le Real Madrid prépare une nouvelle ère

La direction du Real Madrid a ramené José Mourinho au poste d'entraîneur principal afin de réformer en profondeur le système de l'équipe. La collaboration entre le technicien portugais et la star française Kylian Mbappé devrait être le facteur clé du succès du club pour les saisons à venir. L'ancien joueur Florent Malouda a qualifié ce duo de « combinaison parfaite ». C'est ce qu'indique le site Goal.com dans son

article. Dans une interview accordée à Boyle Sports, Malouda a expliqué que Mourinho construirait son schéma tactique précisément autour de Kylian Mbappé. Selon lui, les deux personnalités se complètent par leur soif infinie de victoire et leur mentalité d'élite. Mourinho est attendu pour instaurer de la discipline afin de résoudre les problèmes systémiques observés la saison dernière.

José Mourinho a résilié son contrat actuel avec Benfica pour revenir dans la capitale espagnole, avec une indemnité de transfert de 15 millions d'euros. L'entraîneur expérimenté a signé un contrat de trois ans avec le Real Madrid, courant jusqu'en juin 2029. Il dirigera les entraînements de pré-saison à partir du 13 juillet.

Réformes tactiques et nouveaux transferts

La tâche principale de Mourinho est de maximiser le potentiel de Kylian Mbappé qui, malgré 42 buts marqués dans toutes les compétitions la saison dernière, est resté sans trophée. Le départ d'un meneur de jeu légendaire comme Luka Modric avait notamment affecté la capacité d'organisation du jeu de l'équipe. C'est pourquoi le club a réalisé plusieurs transferts majeurs pour renforcer l'effectif.

Avant la nouvelle saison, les joueurs suivants ont rejoint l'équipe :

Ibrahima Konaté — pour renforcer la ligne défensive ;

Bernardo Silva — pour accroître la créativité et diriger le milieu de terrain ;

Marc Cucurella et Denzel Dumfries — pour assurer l'activité sur les ailes.

Florent Malouda a souligné que Mourinho possède une grande expérience pour rétablir l'équilibre de l'effectif. « Après le départ de Luka Modric, il était nécessaire de renouveler le milieu de terrain. Mourinho peut créer un système permettant à Mbappé de marquer plus de buts et de mener l'équipe vers l'avant en tant que leader », déclare l'ancien milieu de terrain.

Après cette nomination, les supporters du Real Madrid s'attendent à ce que l'équipe domine non seulement la La Liga espagnole, mais aussi la Ligue des Champions. L'entente mutuelle entre Mourinho et Mbappé et leur objectif commun — remporter des trophées — sont au cœur du nouveau projet stratégique du club.