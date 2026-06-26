La star de Chelsea Pedro Neto élu joueur le plus beau de la Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2026, qui se déroule sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, attire l'attention des supporters non seulement par ses matchs intenses, mais aussi par des distinctions inattendues. L'ailier de Chelsea et de l'équipe nationale du Portugal, Pedro Neto, a été élu joueur le plus beau du tournoi. Ce titre informel a suscité de vastes discussions sur les réseaux sociaux, et le joueur lui-même a réagi lors d'une conférence de presse tenue en Floride. C'est ce que rapporte Goal.com.

Après que le secrétaire de presse de l'équipe nationale du Portugal a présenté Neto aux représentants des médias comme le « joueur le plus beau de la Coupe du Monde », le footballeur a accueilli cette nouvelle avec humour et une grande confiance en soi. Selon lui, une telle reconnaissance était attendue non seulement pour lui, mais pour toute l'équipe. La réponse sincère et plaisante de Pedro Neto a fait rire les journalistes.

« Pour être honnête, ce n'est pas du tout une surprise pour moi ! Je pense que c'est tout à fait naturel. Ce sujet n'a même pas été discuté dans le vestiaire, car mes coéquipiers étaient déjà d'accord à l'unanimité sur le fait que je suis le plus beau », a plaisanté l'attaquant de Chelsea en évoquant son nouveau statut.

Ronaldo et la victoire contre l'Ouzbékistan

Après les questions sur son apparence, Neto a recentré l'attention sur les performances sur le terrain. En particulier, il est revenu sur la large victoire 5-0 du Portugal contre l'équipe nationale de l'Ouzbékistan. En parlant du capitaine Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé lors de ce match, Neto a souligné que la soif de buts de l'attaquant vedette inspire toute l'équipe.

Selon Goal.com, Neto a souligné que Ronaldo tire une motivation encore plus forte après chaque but. « Toute l'équipe était heureuse pour lui. Nous savons qu'il vit pour les buts et à quel point il y est attaché. C'est un plaisir de voir le meilleur joueur du monde faire ce qu'il aime. L'aider à marquer lors de la Coupe du Monde est pour nous une responsabilité et une motivation supplémentaires », a déclaré l'ailier.

Situation dans le groupe et match contre la Colombie

Actuellement, l'équipe nationale du Portugal occupe la deuxième place du groupe K, avec deux points de retard sur la Colombie. Avant le match décisif qui déterminera le vainqueur du groupe, Neto a indiqué que le moral de l'équipe était au plus haut. Selon lui, les hommes de Roberto Martinez ne veulent pas s'occuper de calculs mathématiques pour choisir un adversaire plus facile en play-offs.

« Parfois, si nous terminons deuxième ou troisième, nous examinons les scénarios sur qui nous pourrions affronter. Cependant, l'essentiel est de garder une mentalité de vainqueur. Nous voulons être les meilleurs et nous entrerons sur le terrain contre la Colombie uniquement pour prendre la première place », a ajouté Pedro Neto.

Après la large victoire contre l'Ouzbékistan, le match contre la Colombie s'annonce comme un véritable test pour le Portugal. Étant donné que les Sud-Américains sont également dans une forme sportive exceptionnelle, cet affrontement promet d'être l'un des matchs les plus intéressants de la phase de groupes. Pour Neto, ce match est l'occasion de prouver qu'il n'est pas seulement une star médiatique, mais un leader capable de performer sur les plus grandes scènes.