Les chocs commencent : les affiches des play-offs sont connues

La Coupe du Monde 2026 au-delà des mers entre dans sa phase la plus excitante ! Aujourd'hui, le 27 juin se sont achevées les dernières journées des groupes « I », « H » et « G », et les places pour les play-offs tant attendues par les supporters ont trouvé leurs propriétaires.

Dans ce mondial historique accueilli par les pelouses des États-Unis, du Canada et du Mexique, chaque seconde est intense. Après des rencontres riches en émotions lors de la phase de groupes, de nouvelles affiches se sont formées pour les huitièmes de finale, où les équipes sont prêtes à tout pour s'imposer.

Qui contre qui ? Le calendrier des chocs enflammés

Les étapes suivantes de la compétition nous réservent les duels intéressants et inattendus suivants. Selon vous, quelles équipes atteindront les quarts de finale ?

Le combat des élites Forte compétition Allemagne — Paraguay France — Suède Afrique du Sud — Canada Pays-Bas — Maroc États-Unis — Bosnie-Herzégovine Brésil — Japon Côte d'Ivoire — Norvège Argentine — Cap-Vert Australie — Égypte

Le champion en titre conservera-t-il son trône ?

Parmi ces affiches, le regard des fans de football sera sans doute tourné vers l'actuel champion du monde — l'Argentine l'équipe nationale.

L'intrigue : Les coéquipiers de Messi affronteront cette fois le représentant le plus inattendu et combatif du tournoi — le Cap-Vert. Il faut admettre que si l'Argentine semble être le grand favori sur le papier, les sensations sont toujours reines en play-offs !

De plus, les États-Unis, à domicile, mettront la Bosnie à l'épreuve, tandis que le Canada tentera de franchir l'obstacle dangereux de l'Afrique du Sud. Les matchs Brésil — Japon et Pays-Bas — Maroc promettent d'être de véritables shows footballistiques !

Les matchs à élimination directe commenceront bientôt. Quelle équipe nationale soutenez-vous ? Continuez à suivre les résultats avec nous !