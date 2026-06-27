Les chocs commencent : les affiches des play-offs sont connues

·64·Sport
Les chocs commencent : les affiches des play-offs sont connues

La Coupe du Monde 2026 au-delà des mers entre dans sa phase la plus excitante ! Aujourd'hui, le 27 juin se sont achevées les dernières journées des groupes « I », « H » et « G », et les places pour les play-offs tant attendues par les supporters ont trouvé leurs propriétaires.

Dans ce mondial historique accueilli par les pelouses des États-Unis, du Canada et du Mexique, chaque seconde est intense. Après des rencontres riches en émotions lors de la phase de groupes, de nouvelles affiches se sont formées pour les huitièmes de finale, où les équipes sont prêtes à tout pour s'imposer.

Qui contre qui ? Le calendrier des chocs enflammés

Les étapes suivantes de la compétition nous réservent les duels intéressants et inattendus suivants. Selon vous, quelles équipes atteindront les quarts de finale ?

Le combat des élites

Forte compétition

Allemagne

Paraguay

France

Suède

Afrique du Sud

Canada

Pays-Bas

Maroc

États-Unis

Bosnie-Herzégovine

Brésil

Japon

Côte d'Ivoire

Norvège

Argentine

Cap-Vert

Australie

Égypte

Les chocs commencent : les affiches des play-offs sont connues

Le champion en titre conservera-t-il son trône ?

Parmi ces affiches, le regard des fans de football sera sans doute tourné vers l'actuel champion du monde — l'Argentine l'équipe nationale.

L'intrigue : Les coéquipiers de Messi affronteront cette fois le représentant le plus inattendu et combatif du tournoi — le Cap-Vert. Il faut admettre que si l'Argentine semble être le grand favori sur le papier, les sensations sont toujours reines en play-offs !

De plus, les États-Unis, à domicile, mettront la Bosnie à l'épreuve, tandis que le Canada tentera de franchir l'obstacle dangereux de l'Afrique du Sud. Les matchs Brésil — Japon et Pays-Bas — Maroc promettent d'être de véritables shows footballistiques !

Les matchs à élimination directe commenceront bientôt. Quelle équipe nationale soutenez-vous ? Continuez à suivre les résultats avec nous !

ArgentineBrésilÉtats-UnisCanadaMexique
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Cannavaro dévoile ses plans avant le match Ouzbékistan-CongoCannavaro dévoile ses plans avant le match Ouzbékistan-CongoAujourd'hui, 15:30«Ce n'est pas une Coupe du monde, c'est un désastre !» — Mehdi Taremi s'en prend à la FIFA«Ce n'est pas une Coupe du monde, c'est un désastre !» — Mehdi Taremi s'en prend à la FIFAAujourd'hui, 15:06Manuel Ugarte de Manchester United gravement blessé : l'étoile uruguayenne pourrait être absente longtempsManuel Ugarte de Manchester United gravement blessé : l'étoile uruguayenne pourrait être absente longtempsAujourd'hui, 14:52Coupe du Monde 2026 : programme des matchs d'aujourd'huiCoupe du Monde 2026 : programme des matchs d'aujourd'huiAujourd'hui, 14:48Frenkie de Jong : « Messi est le meilleur joueur de l'histoire »Frenkie de Jong : « Messi est le meilleur joueur de l'histoire »Aujourd'hui, 14:47Shamil Gazizov : « La tâche est difficile pour l'Ouzbékistan, mais je leur souhaite la victoire »Shamil Gazizov : « La tâche est difficile pour l'Ouzbékistan, mais je leur souhaite la victoire »Aujourd'hui, 14:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev