« Piège de la carte bancaire » : près de 10 Ouzbeks risquent la prison en Turquie

Photo : Consulat général d’Ouzbékistan à Istanbul

Une enquête urgente a été ouverte dans la province turque d’Aydın concernant des opérations financières suspectes réalisées au moyen de cartes bancaires ouvertes au nom d’étrangers. Dans le cadre de cette affaire, près de 10 citoyens ouzbeks font l’objet d’une enquête, certains ayant déjà été incarcérés. Qu’est-ce qui a conduit les Ouzbeksdans ce piège dangereux et quel avertissement urgent le consulat a-t-il lancé ?

Statut juridique : prison, expulsion et interdiction de quitter le pays

Le consulat général d’Ouzbékistanà Istanbul, s’appuyant sur les informations officielles fournies par le ministère turc de l’Intérieur, a indiqué que le sort de nos compatriotes impliqués dans l’enquête variait :

« Certains Ouzbeks ont été directement placés en détention sur décision judiciaire, tandis que d’autres ont été conduits dans des centres d’expulsion. Un autre groupe de citoyens a dû signer un engagement à ne pas quitter le territoire turc et a été laissé temporairement en liberté. »

Les autorités chargées de l’enquête déterminent actuellement quelle somme a réellement été « blanchie » ou transférée au moyen des cartes bancaires de chaque personne. Ce sont précisément ces montants qui détermineront la sévérité des peines encourues.

Principaux détails de l’affaire et statut des citoyens

Affaire Détails de l’enquête en Turquie Région Province d’Aydın (Turquie) Nombre de personnes impliquées Près de 10 citoyens ouzbeks Mesures préventives appliquées Détention, placement dans un centre d’expulsion, engagement à ne pas quitter le pays Cause principale Opérations financières suspectes et utilisation illégale de comptes bancaires Aide consulaire Une assistance juridique et diplomatique est fournie

Avertissement ferme du consulat général

Dans de nombreux cas, nos compatriotes acceptent, en échange d’un revenu substantiel ou d’un gain facile, de laisser des inconnus utiliser leurs cartes bancaires, leurs comptes ou leurs applications mobiles, devenant ainsi des participants à des activités criminelles (« droppers ») :

« Les citoyens ouzbeks sont priés de ne pas remettre leurs cartes bancaires, leurs comptes ou leurs services de banque mobile à des inconnus, et de ne pas accepter ni transférer à autrui des fonds d’origine inconnue. De tels actes d’intermédiation entraînent de lourdes sanctions pénales au regard de la législation turque ! » — Extrait du communiqué du consulat général

Vous-même ou vos proches avez-vous déjà risqué de tomber dans un tel piège en remettant une carte bancaire à des inconnus à l’étranger ?

Transmettez immédiatement ce message à tous vos proches et connaissances qui travaillent ou voyagent actuellement en Turquie : la vigilance peut les protéger contre la prison et de lourdes sanctions !