« Piège de la carte bancaire » : près de 10 Ouzbeks risquent la prison en Turquie

·4·Monde
« Piège de la carte bancaire » : près de 10 Ouzbeks risquent la prison en Turquie

Photo : Consulat général d’Ouzbékistan à Istanbul

Une enquête urgente a été ouverte dans la province turque d’Aydın concernant des opérations financières suspectes réalisées au moyen de cartes bancaires ouvertes au nom d’étrangers. Dans le cadre de cette affaire, près de 10 citoyens ouzbeks font l’objet d’une enquête, certains ayant déjà été incarcérés. Qu’est-ce qui a conduit les Ouzbeksdans ce piège dangereux et quel avertissement urgent le consulat a-t-il lancé ?

Statut juridique : prison, expulsion et interdiction de quitter le pays

Le consulat général d’Ouzbékistanà Istanbul, s’appuyant sur les informations officielles fournies par le ministère turc de l’Intérieur, a indiqué que le sort de nos compatriotes impliqués dans l’enquête variait :

« Certains Ouzbeks ont été directement placés en détention sur décision judiciaire, tandis que d’autres ont été conduits dans des centres d’expulsion. Un autre groupe de citoyens a dû signer un engagement à ne pas quitter le territoire turc et a été laissé temporairement en liberté. »

Les autorités chargées de l’enquête déterminent actuellement quelle somme a réellement été « blanchie » ou transférée au moyen des cartes bancaires de chaque personne. Ce sont précisément ces montants qui détermineront la sévérité des peines encourues.

Principaux détails de l’affaire et statut des citoyens

Affaire

Détails de l’enquête en Turquie

Région

Province d’Aydın (Turquie)

Nombre de personnes impliquées

Près de 10 citoyens ouzbeks

Mesures préventives appliquées

Détention, placement dans un centre d’expulsion, engagement à ne pas quitter le pays

Cause principale

Opérations financières suspectes et utilisation illégale de comptes bancaires

Aide consulaire

Une assistance juridique et diplomatique est fournie

Avertissement ferme du consulat général

Dans de nombreux cas, nos compatriotes acceptent, en échange d’un revenu substantiel ou d’un gain facile, de laisser des inconnus utiliser leurs cartes bancaires, leurs comptes ou leurs applications mobiles, devenant ainsi des participants à des activités criminelles (« droppers ») :

« Les citoyens ouzbeks sont priés de ne pas remettre leurs cartes bancaires, leurs comptes ou leurs services de banque mobile à des inconnus, et de ne pas accepter ni transférer à autrui des fonds d’origine inconnue. De tels actes d’intermédiation entraînent de lourdes sanctions pénales au regard de la législation turque ! »

Extrait du communiqué du consulat général

Vous-même ou vos proches avez-vous déjà risqué de tomber dans un tel piège en remettant une carte bancaire à des inconnus à l’étranger ?

Transmettez immédiatement ce message à tous vos proches et connaissances qui travaillent ou voyagent actuellement en Turquie : la vigilance peut les protéger contre la prison et de lourdes sanctions !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

« Nouveau territoire des États-Unis » : Trump publie une carte du détroit d’Ormuz« Nouveau territoire des États-Unis » : Trump publie une carte du détroit d’OrmuzAujourd'hui, 08:31«Les traces sanglantes de la famille Assad» : le cousin de l’ancien président syrien condamné à mort«Les traces sanglantes de la famille Assad» : le cousin de l’ancien président syrien condamné à mortAujourd'hui, 08:28Ronaldo bat le record Instagram grâce à son commentaire sur le post de MessiRonaldo bat le record Instagram grâce à son commentaire sur le post de MessiHier, 21:50Un militant en grève de la faim depuis 16 jours met fin à sa protestation à l’hôpitalUn militant en grève de la faim depuis 16 jours met fin à sa protestation à l’hôpitalHier, 19:14Au Sri Lanka, un calcul de 3,1 kilogrammes a été retiré de la vessie d’un homme de 55 ansAu Sri Lanka, un calcul de 3,1 kilogrammes a été retiré de la vessie d’un homme de 55 ansHier, 17:23Une technologie de pluie artificielle est testée en Asie centraleUne technologie de pluie artificielle est testée en Asie centraleHier, 16:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes