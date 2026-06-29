Le club espagnol du FC Barcelone a entamé des démarches pour un transfert inattendu et sensationnel afin de renforcer sa ligne d'attaque. Les Catalans ont contacté les représentants de la star du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, pour explorer les possibilités de transfert. Cette initiative intervient après que le meilleur buteur du club, Robert Lewandowski, a décidé de quitter l'équipe. C'est ce qu'indique un rapport de Goal.com.

Selon le Daily Mail, Robert Lewandowski aurait conclu un accord pour poursuivre sa carrière en MLS aux États-Unis, plus précisément au Chicago Fire. Par conséquent, la direction du FC Barcelone vise à combler le poste d'avant-centre avec l'un des meilleurs buteurs au monde. Harry Kane, 32 ans, est considéré comme le candidat principal pour ce poste.

Difficultés de transfert et situation financière

Actuellement, Harry Kane concentre toute son attention sur la Coupe du Monde 2026. Selon Goal.com, les agents du joueur ont rejeté la possibilité d'un transfert lors des premiers contacts avec les Catalans. L'attaquant anglais est satisfait de sa vie à Munich et n'a pas l'intention de changer de club pour le moment. Cependant,ne souhaite pas abandonner après ce refus et prévoit de reprendre les négociations une fois le tournoi terminé.

Bien que les difficultés financières du club soient connues de tous, la direction recherche des solutions créatives pour réaliser un transfert de ce niveau. Le fait qu'il ne reste qu'un an de contrat entre Harry Kane et le Bayern Munich donne un peu d'espoir au géant espagnol. Néanmoins, il est évident que le club allemand ne laissera pas partir son meilleur joueur facilement.

Harry Kane et ses records

Harry Kane affiche des résultats impressionnants depuis son arrivée en Allemagne. La saison dernière, il a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues et a réussi à marquer 61 buts. De plus, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre lors des Coupes du Monde, avec 11 buts inscrits à ce jour.

L'attaquant se prépare actuellement pour la phase éliminatoire avec l'équipe nationale dirigée par Thomas Tuchel. L'Angleterre affrontera la RD Congo en huitièmes de finale. Dans une interview, Kane a souligné que toute son attention est portée sur le championnat et que la victoire collective est plus importante que les records.

En conclusion, le transfert de Harry Kane semble être une tâche très complexe pour le FC Barcelone. Si les Catalans parviennent à convaincre le buteur anglais, ce serait l'un des transferts les plus sensationnels des dernières années. Pour l'instant, toutes les négociations sont suspendues jusqu'à la fin de la Coupe du Monde.