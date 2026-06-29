Un superordinateur a prédit le vainqueur du match Brésil-Japon

Avant le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Brésil et le Japon, qui débutera à 22h00 heure de Tachkent, le célèbre Opta centre d'analyse a publié les prédictions de son superordinateur.

Ce système numérique a simulé des milliers de fois les performances des équipes lors de la phase de groupes, l'état actuel des effectifs et les avantages tactiques. Selon les analyses mathématiques, les hommes de Carlo Ancelotti sont les grands favoris de cette rencontre.

Pronostic du superordinateur Opta pour le match :

Résultat probable (dans les 90 minutes) Probabilité Victoire du Brésil 58,3 % Match nul (prolongations et tirs au but) 23,6 % Victoire du Japon 18,1 %

Comment les équipes ont-elles atteint les phases à élimination directe ? Les « Pentacampeones » ont montré un jeu solide lors de la phase de groupes, terminant à la première place du groupe C avec 7 points. Les « Samouraïs », experts en surprises, ont obtenu leur billet pour les huitièmes en terminant deuxièmes d'un groupe F très disputé avec 5 points.

Bien que les chiffres et les mathématiques soient du côté du Brésil, les matchs à élimination directe sont toujours imprévisibles. La défense disciplinée du Japon et sa vitesse fulgurante sur les ailes pourraient poser de sérieux problèmes aux favoris.

Le fait qu'environ un quart du match (23,6 %) soit prédit comme un match nul dans le temps réglementaire suggère que les fans pourraient vivre des prolongations tendues ou une séance de tirs au but.