Un superordinateur a prédit le vainqueur du match Brésil-Japon

·84·Sport
Un superordinateur a prédit le vainqueur du match Brésil-Japon

Avant le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Brésil et le Japon, qui débutera à 22h00 heure de Tachkent, le célèbre Opta centre d'analyse a publié les prédictions de son superordinateur.

Ce système numérique a simulé des milliers de fois les performances des équipes lors de la phase de groupes, l'état actuel des effectifs et les avantages tactiques. Selon les analyses mathématiques, les hommes de Carlo Ancelotti sont les grands favoris de cette rencontre.

Pronostic du superordinateur Opta pour le match :

Résultat probable (dans les 90 minutes)

Probabilité

Victoire du Brésil

58,3 %

Match nul (prolongations et tirs au but)

23,6 %

Victoire du Japon

18,1 %

Comment les équipes ont-elles atteint les phases à élimination directe ? Les « Pentacampeones » ont montré un jeu solide lors de la phase de groupes, terminant à la première place du groupe C avec 7 points. Les « Samouraïs », experts en surprises, ont obtenu leur billet pour les huitièmes en terminant deuxièmes d'un groupe F très disputé avec 5 points.

Bien que les chiffres et les mathématiques soient du côté du Brésil, les matchs à élimination directe sont toujours imprévisibles. La défense disciplinée du Japon et sa vitesse fulgurante sur les ailes pourraient poser de sérieux problèmes aux favoris.

Le fait qu'environ un quart du match (23,6 %) soit prédit comme un match nul dans le temps réglementaire suggère que les fans pourraient vivre des prolongations tendues ou une séance de tirs au but.

BrésilJaponOptaCarlo Ancelotti
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Al-Hilal veut créer le buzz avec le transfert de SalahAl-Hilal veut créer le buzz avec le transfert de SalahAujourd'hui, 21:54Kechinov critique la nomination de Cannavaro : « C'est un peu étrange »Kechinov critique la nomination de Cannavaro : « C'est un peu étrange »Aujourd'hui, 21:38Qu'a dit Mareska après avoir succédé à Guardiola à Manchester City ?Qu'a dit Mareska après avoir succédé à Guardiola à Manchester City ?Aujourd'hui, 21:33Bresil vs Japon : compositions officielles dévoiléesBresil vs Japon : compositions officielles dévoiléesAujourd'hui, 21:17Liverpool cible la star du PSG Bradley Barcola pour renforcer son attaqueLiverpool cible la star du PSG Bradley Barcola pour renforcer son attaqueAujourd'hui, 21:16Gabriel Jesus pourrait quitter Arsenal pour rejoindre la Serie A italienneGabriel Jesus pourrait quitter Arsenal pour rejoindre la Serie A italienneAujourd'hui, 19:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev