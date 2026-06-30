Jürgen Klopp critique Arsenal après la défaite de l'Allemagne

L'élimination surprise de l'équipe nationale d'Allemagne face au Paraguay en quarts de finale de la Coupe du Monde a provoqué un grand choc dans le monde du football. Les décisions arbitrales controversées lors de ce match et la performance décevante des Allemands ont suscité de vives réactions de la part de l'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. En analysant le but annulé de l'Allemagne, Klopp a également évoqué le style de jeu de son rival de Premier League, Arsenal. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire. Julio Enciso avait ouvert le score pour le Paraguay, avant que l'attaquant d'Arsenal Kai Havertz n'égalise. Cependant, un but marqué par Jonathan Tah lors des prolongations a été annulé pour faute sur le gardien. Cette situation a scellé le destin du match, et l'Allemagne a finalement échoué lors de la séance de tirs au but, étant éliminée d'un Mondial aux tirs au but pour la première fois de son histoire.

Les critiques acerbes de Klopp envers Arsenal

Invité dans une émission d'analyse sur la chaîne Magenta TV, Jürgen Klopp a qualifié la décision des arbitres d'incompréhensible. Il a lié ses réflexions au championnat anglais, faisant référence aux actions d'Arsenal sur coups de pied arrêtés. Selon Klopp, si le but de Tah a été jugé illégal, alors la plupart des buts du club londonien devraient également être annulés.

« Si ce but est illégal, alors Arsenal ne peut pas être champion d'Angleterre. Car ils marquent 60 % de leurs buts de cette manière. Si le ballon a franchi la ligne, c'est un but. De telles décisions brisent les rêves d'une équipe. Il y a 500 000 façons de gagner au football, il suffit d'en trouver une », a souligné le spécialiste dans un rapport d'ixbt.com.

Pour rappel, Arsenal a établi un record de buts marqués sur corner en Premier League lors de la saison 2025-26. Les Londoniens ont inscrit 19 de leurs 71 buts de la saison suite à des corners. C'est précisément sur ce point que Klopp insiste pour souligner l'injustice subie par l'Allemagne.

Le sélectionneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, n'a pas non plus caché sa colère pendant le match. La star de l'équipe, Kai Havertz, a assumé la responsabilité de la défaite. Il a exprimé ses regrets après avoir échoué pour la deuxième fois consécutive en phase éliminatoire de Coupe du Monde et s'est excusé auprès des supporters allemands.

L'équipe du Paraguay a quant à elle décroché son ticket pour les quarts de finale grâce à cette victoire. Ils ont joué avec un bloc bas pendant tout le match et ont réussi à repousser les assauts de la machine allemande. Cette défaite est un coup historique pour l'Allemagne, car l'équipe avait remporté toutes ses séances de tirs au but précédentes en Coupe du Monde.