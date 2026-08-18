SpaceX récupère avec succès le vaisseau Starship dans l’océan

·1·Technologie
SpaceX récupère avec succès le vaisseau Starship dans l’océan

Selon Ixbt.com, SpaceX a annoncé avoir achevé avec succès une opération complexe visant à ramener son prototype Starship Ship 40 dans les eaux calmes près de l’île Christmas, dans l’océan Indien. Cette récupération sans précédent dans l’industrie aérospatiale constitue une étape importante pour le développement des technologies de vaisseaux spatiaux réutilisables. Cette information est rapportée par Ixbt.com.

Lors du 13e vol d’essai, Starship avait effectué pour la première fois de l’histoire un atterrissage contrôlé en douceur dans l’océan Indien, tout en préservant son intégrité. Contrairement aux prototypes précédents, il n’a pas explosé au contact de l’eau et a continué à transmettre immédiatement des données de télémétrie via Starlink après l’atterrissage.

Remorquage complexe et essais en océan

Après son atterrissage, le vaisseau est resté près d’un mois en pleine mer. Les navires Normand Ranger et Go Australis ont mené l’opération de récupération et, malgré des conditions météorologiques difficiles et une forte houle, ont ramené l’appareil de 52 mètres dans une baie sûre.

Les spécialistes ont réussi à remorquer prudemment le vaisseau à faible vitesse. Bien que l’opération soit entièrement terminée, le long séjour dans l’eau salée et les effets du vol spatial n’ont pas été sans conséquences pour l’appareil.

État du vaisseau et projets futurs

Selon les premiers rapports, l’appareil a subi d’importants dommages au cours des semaines passées en pleine mer. De nombreuses tuiles de protection thermique de la coque se sont notamment détachées, l’une des gouvernes avant a complètement disparu et l’autre a été gravement endommagée.

Les ingénieurs ont désormais commencé à évaluer minutieusement l’état général de la coque de Starship, sa protection thermique et ses autres systèmes. Les spécialistes prévoient d’analyser les données et les matériaux recueillis afin d’améliorer encore la conception des futurs vaisseaux spatiaux.

SpaceXStarshipEspaceTechnologieStarlink
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le smartphone Vivo X500 sera doté d’une recharge de 90 W et de communications par satelliteLe smartphone Vivo X500 sera doté d’une recharge de 90 W et de communications par satelliteAujourd'hui, 17:55Des scientifiques apprennent à prévoir la météo martienne grâce à l’intelligence artificielleDes scientifiques apprennent à prévoir la météo martienne grâce à l’intelligence artificielleAujourd'hui, 17:27Starship est revenu de l’espace, mais a résisté à une violente tempête en merStarship est revenu de l’espace, mais a résisté à une violente tempête en merAujourd'hui, 16:53La Chine se prépare à lancer sa fusée la plus puissante vers la LuneLa Chine se prépare à lancer sa fusée la plus puissante vers la LuneAujourd'hui, 16:29Un obstacle à l’accélération de Starlink : Iridium saisit la FCCUn obstacle à l’accélération de Starlink : Iridium saisit la FCCAujourd'hui, 15:51Samsung SDI et General Motors développeront de nouvelles batteries pour les véhicules électriquesSamsung SDI et General Motors développeront de nouvelles batteries pour les véhicules électriquesAujourd'hui, 15:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire