SpaceX récupère avec succès le vaisseau Starship dans l’océan

Selon Ixbt.com, SpaceX a annoncé avoir achevé avec succès une opération complexe visant à ramener son prototype Starship Ship 40 dans les eaux calmes près de l’île Christmas, dans l’océan Indien. Cette récupération sans précédent dans l’industrie aérospatiale constitue une étape importante pour le développement des technologies de vaisseaux spatiaux réutilisables. Cette information est rapportée par Ixbt.com.

Lors du 13e vol d’essai, Starship avait effectué pour la première fois de l’histoire un atterrissage contrôlé en douceur dans l’océan Indien, tout en préservant son intégrité. Contrairement aux prototypes précédents, il n’a pas explosé au contact de l’eau et a continué à transmettre immédiatement des données de télémétrie via Starlink après l’atterrissage.

Remorquage complexe et essais en océan

Après son atterrissage, le vaisseau est resté près d’un mois en pleine mer. Les navires Normand Ranger et Go Australis ont mené l’opération de récupération et, malgré des conditions météorologiques difficiles et une forte houle, ont ramené l’appareil de 52 mètres dans une baie sûre.

Les spécialistes ont réussi à remorquer prudemment le vaisseau à faible vitesse. Bien que l’opération soit entièrement terminée, le long séjour dans l’eau salée et les effets du vol spatial n’ont pas été sans conséquences pour l’appareil.

État du vaisseau et projets futurs

Selon les premiers rapports, l’appareil a subi d’importants dommages au cours des semaines passées en pleine mer. De nombreuses tuiles de protection thermique de la coque se sont notamment détachées, l’une des gouvernes avant a complètement disparu et l’autre a été gravement endommagée.

Les ingénieurs ont désormais commencé à évaluer minutieusement l’état général de la coque de Starship, sa protection thermique et ses autres systèmes. Les spécialistes prévoient d’analyser les données et les matériaux recueillis afin d’améliorer encore la conception des futurs vaisseaux spatiaux.